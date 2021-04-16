На Украину переброшены истребители НАТО

Сегодня, 15:05

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На Украину переброшены истребители НАТО

На фоне напряженности на российско-украинской границе и высокой вероятности вооруженного конфликта НАТО несколько дней назад скрытно перебросила свои истребители Eurofighter Typhoon. Информацию без ссылки на какой-либо более-менее внушающий доверие источник распространило агентство Avia.pro - то есть на текущий момент она ничем не подкреплена.

Агентство уверяет, что Альянс перебросил в Украину не менее шести истребителей Eourofighter Typhoon и допускает, что количество боевых самолетов НАТО в Украине может быть увеличено до 12. Другие подробности скрытной переброски не приводятся.


Если информация даже соответствует действительности, аналитики не видят угрозы для России в развертывании боевой авиации Альянса. У Москвы достаточно средств ПВО для отражения любого удара с воздуха. При этом можно не сомневаться в том, что даже малейшая провокация Альянса не останется незамеченной.

Eurofighter Typhoon - многоцелевой истребитель четвертого поколения, который разрабатывала и производит фирма Eurofighter GmbH, созданная в 1986 году консорциумом Alenia Aeronautica, BAE Systems и EADS.

Самолет, серийное производство которого еще ведется, стоит на вооружении ВВС Германии, Испании, Великобритании и ряда других стран.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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