Россия на границе с Украиной развернула комплексы «Искандер-М»

Вчера, 23:30

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Россия на границе с Украиной развернула комплексы «Искандер-М»

Россия развернула свои комплексы «Искандер-М» для нанесения мгновенного удара по Украине, передает Avia.pro. Согласно источнику, сосредоточены ОТРК близ границ с Украиной.

При этом в публикации подчеркивается, что речь идет не об оперативно-тактических ракетных комплексах «Искандер-М», которые прибыли из Курска. Имеются ввиду комплексы, специально переброшенные в приграничные с Украиной районы как для обеспечения безопасности полуострова Крым, так и для обеспечения безопасности территорий самопровоглашенных республик ДНР и ЛНР, где проживает много россиян.


По всей видимости, именно их во время своего первого разведывательного полета в Донбасс засекли запущенные Украиной турецкие беспилотники «Байрактар».

Некоторые военные эксперты считают, что благодаря военной технике и войскам России у границ с Украиной Киев так и не решился на масштабное наступление на позиции самопровоглашенных республик в Донбассе.

А замеченные ранее на железнодорожных платформах комплексы «Искандер-М», как отмечается, предназначены для участия в параде.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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