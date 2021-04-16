Россия на границе с Украиной развернула комплексы «Искандер-М»

Россия развернула свои комплексы «Искандер-М» для нанесения мгновенного удара по Украине, передает Avia.pro. Согласно источнику, сосредоточены ОТРК близ границ с Украиной.

При этом в публикации подчеркивается , что речь идет не об оперативно-тактических ракетных комплексах «Искандер-М», которые прибыли из Курска. Имеются ввиду комплексы, специально переброшенные в приграничные с Украиной районы как для обеспечения безопасности полуострова Крым, так и для обеспечения безопасности территорий самопровоглашенных республик ДНР и ЛНР, где проживает много россиян.

По всей видимости, именно их во время своего первого разведывательного полета в Донбасс засекли запущенные Украиной турецкие беспилотники «Байрактар».

Некоторые военные эксперты считают, что благодаря военной технике и войскам России у границ с Украиной Киев так и не решился на масштабное наступление на позиции самопровоглашенных республик в Донбассе.

А замеченные ранее на железнодорожных платформах комплексы «Искандер-М», как отмечается, предназначены для участия в параде.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529