Военный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин дал интервью YouTube-каналу «Аналитическая служба Донбасса», в котором поделился своим видением возможного развития ситуации с Украиной.

«Война будет совсем не там, где мы её сейчас ждём», - предупредил военкор в беседе со своим коллегой Юрием Котенком.

По его мнению, в самопровоглашенных республиках уже готовы возобновить боевые действия, поэтому Киев и не решается на масштабное наступление на юго-востоке страны.

Однако, отметил Стешин, военный конфликт может разгореться в другой точке - у Крыма.

«Скорее всего, это начнётся на границе с Крымом, никто не будет наступать на линию фронта в Донбассе. В Приазовье можно на передке спуститься под землю и сутки не подниматься на поверхность, потому что накопано такое, что прорвать это можно только с ядерным оружием», - приводит слова военкора «Царьград».

Ранее в ВСУ рассказали, что в случае «агрессии России» Киев готов дать мощный отпор, причем, «без привлечения союзников».

Командующий Сергей Наев заявил, что сил ВСУ вполне достаточно для этого. Украинцы готовы обороняться самостоятельно, не дожидаясь помощи извне.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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