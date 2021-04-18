В Киеве признали неэффективность турецких беспилотников Bayraktar против армии ЛДНР

Украинские эксперты признали, что турецкие беспилотники Bayraktar неэффективны против армий самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Как сообщает Telegram-канал «Легитимный», дроны Bayraktar нельзя применять ни против армий ЛДНР, ни, тем более, против мирного населения.

В публикации отмечается, что дроны, переданные Киеву Анкарой, эффективны только против мирных жителей. Это показали те конфликты, в которых они уже были задействованы. Поэтому смысла в их приобретении они не видят, и считают, что это очередная бесполезная трата бюджетных денег.

Ранее в ДНР заявили, что пятилетний ребенок, который погиб недавно в республике, мог получить смертельное ранение в результате дрона, примененного ВСУ.

Отметим, в СМИ уже появилась информация о том, что ВСУ начали применять против армий самопровозглашенных республик беспилотные летательные аппараты. И это вопреки заявлениям Киева о желании мирно урегулировать ситуацию и не допустить новых жертв конфликта.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529