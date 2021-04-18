Волох: Путин перешел к плану Б по Украине

Сегодня, 16:30

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Волох: Путин перешел к плану Б по Украине

Украинский политолог Карл Волох считает, что Кремль перешел к плану Б по Украине. Это значит, что Россия намерена реализовать силовой сценарий. Именно для этого, по его словам, на границы с Украиной были стянуты более 100 тысяч солдат и огромное количество боевой техники.

Надежды Москвы на то, что президент Украины Зеленский пойдет на уступки по Донбассу, рухнули.

Европейские партнеры Украины неожиданно поменяли риторику и принялись снова продвигать «российскую концепцию» урегулирования конфликта в Донбассе.

И самое тревожное, по мнению Волоха, в данной ситуации то, что все это происходит на фоне концентрации войск России у границ с Украиной.


«Это подтверждает мою догадку: Путин перешел к плану Б», - заявил Волох.

У Кремля не осталось другого выхода, поскольку украинское общество не пошло на «катастрофические для своего суверенитета условия» - под таковыми он имеет ввиду возвращение Донбасса в виде объектов, которые целиком и полностью контролируются Кремлем.

Резюмируя, Волох отметил, что пока неизвестно, как далеко пойдет Кремль в своих попытках оказать давление на Киев, но надеется, что власти Киева не станут тайно подыгрывать Москве.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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