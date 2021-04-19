Гундаров: конфликт между Россией и Украиной может начаться во время военных учений НАТО

Сегодня, 15:35

Image 16+
Гундаров: конфликт между Россией и Украиной может начаться во время военных учений НАТО

Военный эксперт Владимир Гундаров рассказал о том, по какому сценарию может развиваться конфликт между Россией и Украиной. 

По его мнению, война может начаться после провокации, которую устроит Киев. Об этом он заявил в статье на страницах издания «Армейский стандарт», передает МК

«Большие войны начинаются с мелких провокаций. При этом их инициаторы, подстрекатели и исполнители не знают, чем и когда закончится их авантюра», - отметил Гундаров. 

Он напомнил об исторических событиях, которые повлекли гибель миллионов людей. После убийства в Сараево началась Первая мировая война, унесшая жизни 10 млн человек. А из-за нападения эсесовцев, переодетых в польскую форму на немецкую приграничную заставку в Глейвице развязалась Вторая мировая война, жертвами которой стали 70 млн человек. 

Эксперт сделал прогноз: третья мировая тоже начнется с провокации. 

«Даже можно указать ее место и время — Крым и юго-восток Украины, накануне, во время или сразу после крупных военных учений НАТО», - пишет эксперт.

Поэтому не исключено, что из-за провокации развяжется и третья мировая война. Она может начаться, по его мнению, осенью, когда на территории Украины начнутся военные учения «Объединенные усилия-2021». 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Дзен
Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Гундаров: конфликт между Россией и Украиной может начаться во время военных учений НАТО

Сегодня, 15:35

Украина отправляет эшелоны с военной техникой на границу с Приднестровьем

Сегодня, 08:45

Волох: Путин перешел к плану Б по Украине

Вчера, 16:30

В Киеве признали неэффективность турецких беспилотников Bayraktar против армии ЛДНР

Вчера, 09:30

Вонкор Стешин считает, что война у Крыма с Украиной более реальна, чем в Донбассе

17-04-2021, 16:40

Россия на границе с Украиной развернула комплексы «Искандер-М»

16-04-2021, 23:30

На Украину переброшены истребители НАТО

16-04-2021, 15:05

Военнослужащий заявил о готовности Украины первой ударить по России

16-04-2021, 11:15

WarGonzo сообщил о прибытии 150 турецких военных в Донбасс

15-04-2021, 19:05

Донбассу предрекли возвращение в состав Украины при Джо Байдене

14-04-2021, 21:50

Турчинов счел позором отвод украинских войск со своих позиций

14-04-2021, 18:00

«Версия»: Осенью 2021 года на Украине появятся три военные базы США

14-04-2021, 15:25

Кравчук: конфликт между Украиной и Россией может привести к началу третьей мировой войны

14-04-2021, 00:00

Киев хочет демотивировать Москву от дальнейшей эскалации

13-04-2021, 21:05

В Донбассе замечены польские военные

13-04-2021, 20:45

The Wall Street Journal назвала границу России с Украиной самой горячей точкой в мире

13-04-2021, 17:00

Ветеран ВВС Украины предупредил Зеленского о катастрофических последствиях атаки на Донбасс

13-04-2021, 14:35

Гордон: ВСУ в случае войны ударят по российской армии секретным оружием

13-04-2021, 13:50

В Киеве ожидают в ближайшее время удвоения численности российских войск у границ Украины

13-04-2021, 09:40

В Киеве считают, что российские войска останутся у украинской границы до осени

13-04-2021, 07:30

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров