Гундаров: конфликт между Россией и Украиной может начаться во время военных учений НАТО

Военный эксперт Владимир Гундаров рассказал о том, по какому сценарию может развиваться конфликт между Россией и Украиной.

По его мнению, война может начаться после провокации, которую устроит Киев. Об этом он заявил в статье на страницах издания «Армейский стандарт», передает МК .

«Большие войны начинаются с мелких провокаций. При этом их инициаторы, подстрекатели и исполнители не знают, чем и когда закончится их авантюра», - отметил Гундаров.

Он напомнил об исторических событиях, которые повлекли гибель миллионов людей. После убийства в Сараево началась Первая мировая война, унесшая жизни 10 млн человек. А из-за нападения эсесовцев, переодетых в польскую форму на немецкую приграничную заставку в Глейвице развязалась Вторая мировая война, жертвами которой стали 70 млн человек.

Эксперт сделал прогноз: третья мировая тоже начнется с провокации.





«Даже можно указать ее место и время — Крым и юго-восток Украины, накануне, во время или сразу после крупных военных учений НАТО», - пишет эксперт.

Поэтому не исключено, что из-за провокации развяжется и третья мировая война. Она может начаться, по его мнению, осенью, когда на территории Украины начнутся военные учения «Объединенные усилия-2021».

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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