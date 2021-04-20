Политолог Погребинский: России будет достаточно несколько точечных ударов, чтобы Украина сдалась

Сегодня, 09:15

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Политолог Погребинский: России будет достаточно несколько точечных ударов, чтобы Украина сдалась

По мнению директора Киевского центра политических исследований и конфликтологии, политолога Михаила Погребинского, России будет достаточно и несколько точечных ударов по важным объектам украинской инфраструктуры, чтобы та сдалась. И для этого российской армии даже не нужно будет переходить через границу. 

По мнению директора Киевского центра политических исследований и конфликтологии, политолога Михаила Погребинского, России будет достаточно и несколько точечных ударов по важным объектам украинской инфраструктуры, чтобы та сдалась. И для этого российской армии даже не нужно будет переходить через границу. 


«Не надо российским войскам переходить границу. Там есть всякие «Калибры» и прочие, которые с территории и с акватории Каспийского моря наносили точечные точные удары за тысячи километров. Никакие угрозы «тысячи жертв», «русские умоются кровью» – вообще, русские могут, не переходя границу, нанести сокрушительный удар по украинским Вооруженным силам, после чего сопротивляться будет нечем», — пояснил политолог свою точку зрения.

Причем такой маневр можно задействовать в любой момент, ведь, по сути, кроме украинских властей, страна больше никому не нужна. В то же время специалист указал, что одной из основных проблем в стане является именно неимение «вменяемой» элиты среди политической верхушки, а также обрушающаяся экономика. Поэтому России можно просто подождать, пока политики уничтожат страну.

«Поэтому самый естественный вариант у России – это просто ждать, пока они, наши руководители, нас всех угробят. И тогда просто вместе с США, Европой решать, что делать с этой пустыней», — отметил Погребинский.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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