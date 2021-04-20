Все подразделения СБУ переведены в режим повышенной готовности из-за России

Подразделения Службы безопасности Украины приведены в режим повышенной готовности. Об этом сообщил пресс-секретарь СБУ Артем Дехтяренко, передают украинские СМИ.

Он подчеркнул, что основание для этого послужила «эскалация военной агрессии со стороны России».





«Усилено контрразведывательную и оперативно-розыскную составляющие деятельности Службы. В большинстве областей страны СБУ уже проводит или вскоре запланированы масштабные антитеррористические учения. СБУ круглосуточно прилагает все усилия, чтобы украинцы были максимально защищены», - заявил Дехтяренко.

Он подчеркнул, что Украине приходится противостоять проявлением гибридной войны со стороны РФ, поскольку российские спецслужбы продолжают активно распространять в обществе панические настроения, а также занимаются провокациями, направленными на беспорядки и проведение протестных акций.

В СБУ не исключают провокаций на майские праздники. Поэтому было решено усилить работу по выявлению их организаторов. По словам Дехтяренко, СБУ приходится вести работу на опережение, чтобы предотвратить раздувание по стране сепаратистских настроений.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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