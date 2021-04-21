На границе с Херсонской областью, возможно, появится российский полевой лагерь

Киев и Москва готовятся к мощному противостоянию, на что указывает концентрация российских и украинских военных сил на границе. Ранее российская боевая техника находилось на расстоянии нескольких десятков и сотен километров от украинской границы, а несколько часов назад стало известно, что в 20 километрах от границы Украины и Крыма будут развернуты нескольких десятков танков.

Есть информация о том, что вечером 20 апреля из центральной части Крыма в район Красноперекопска направилась колонна танков. Боевые машины перемещались тягачами и сейчас они располагаются на украинской границе.

Ранее стало известно, что все подразделения СБУ приведены в состояние высшей боевой готовности.

На фоне этого Россия дополнительно перебросила на границу тяжелую технику.

В сети появились кадры, сделанные в н.п. Гвардейское (Крым), и на них запечатлена колонна военных грузовиков, перевозивших бронетехнику на платформах. Речь идет о передвижении техники по трассе Н05 Красноперекопск - Симферополь. Возможно, на границе с Херсонской областью появится полевой лагерь, о чем сообщает «Телеграм»-канал «Записки охотника».

К этому времени комментарии со стороны Минобороны России по этому поводу не поступали.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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