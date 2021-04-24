После отвода российских военных, ВС Украины обрушили на ДНР и ЛНР мощнейшие удары

Украинские военные усилили обстрелы позиций ополченцев самопровозглашенных республик ДНР и ЛНР после отвода российских войск от границы с Украиной.

Как сообщает Аvia.pro, ссылаясь на осведомленный источник, удары по территориям ДНР и ЛНР наносятся с применением ствольной артиллерии и минометов. Ситуация обострилась менее чем через сутки после того, как стало известно, что Россия отводит своих военных от границы с Украиной на юге и востоке.

Так, ВСУ подвергли обстрелам позиции ополчения возле населенного пункта Старомихайловка. Там было нанесено десятки артиллерийских ударов. Источник сообщил о потерях в рядах защитников самопровозглашенных республик.

Удары также наносились по Горловке. Там применялась артиллерия и крупнокалиберные минометы. В частности, сообщается об обстрелах 152-мм артиллерийской системой, 120-мм и 82-мм минометами.

Комментируя сложившуюся ситуацию, эксперты не исключают, что ВСУ уже в ближайшее время могут перейти в наступление.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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