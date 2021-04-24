Показаны последствия применения российских комплексов РЭБ в Донбассе

За все время эскалации конфликта в Донбассе впервые показаны свидетельства и последствия от применения средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) производства России. Об этом сообщает ресурс Авиа.про, ссылаясь на информацию западных неназванных СМИ.

Издание берется утверждать, что на фоне возникшего напряжения в отношениях с Украиной российские военные в регионе «массово развернули свои средства РЭБ», вследствие чего воздушное пространство превратилось в аномалию.

Самолет Дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-100 недавно выполнил полет поблизости восточных границ соседней страны. Однако вследствие мощного радиоэлектронного воздействия GPS показала, что самолет ДРЛО летал едва не над всем юго-востоком Украины.

Кроме того, мониторинговые ресурсы также показали, что над территорией Украины пролетал и российский гражданский самолет, трасса которого проходит в нескольких сотнях километров к юго-востоку.

Российские средства РЭБ, размещенные близ Донбасса, а если верить украинским СМИ, на территории ДНР, глушат едва ли не четверть территории Украины.

Эксперты склонны считать, что борт ДРЛОУ А-100 выполнял мониторинговую миссию, очевидно, работая над выявлением районов развертывания техники ВСУ.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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