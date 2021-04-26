СНБО Украины отказался расследовать нарушение антироссийских санкций компанией Зеленского

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СНБО Украины отказался расследовать нарушение антироссийских санкций компанией Зеленского
Украина

Несмотря на то, что студия  «Квартал 95», которую связывают с президентом Украины Владимиром Зеленским, продала сериал «Папик» российской компании «СТС Медиа» в обход введенных санкций, СНБО Украины не будет заниматься расследованием этой ситуации.

Об этом заявил представитель Совета национальной безопасности и обороны 26 апреля, журналистам ИА Украинские новости.


«Реализацию персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) и мониторинг их эффективности обеспечивают Кабинет Министров Украины, Служба безопасности Украины и Национальный банк Украины в соответствии с компетенцией», — подчеркнули в СНБО Украины.

То есть, ведомство утверждает, что не контролирует соблюдение экономические ограничений, которые им же и были введены.

В СНБО уточнили, что действительно санкции в отношении «СТС Медиа» действуют еще с 4 мая 2018 года. В Офисе президента Украины утверждают, что Зеленский не получал денег от продажи продукции студии «Квартал 95» России.

Несмотря на действующие санкции, второй сезон сериала «Папик» от «Квартала 95», одним из основателей которого является Зеленский, был продан российской компании.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

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