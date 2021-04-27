Эксперт Жданов: Россия готовит свои войска к обороне Крыма

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Эксперт Жданов: Россия готовит свои войска к обороне Крыма
Украина
Полковник запаса Олег Жданов

С 24 апреля Россия закрыла три района вдоль побережья Крымского полуострова, один из которых находится в непосредственной близости от Керченского пролива. Официально причиной этого называются учения, и длиться они будут полгода, до 31 октября сего года включительно.

На самом же деле закрытие части Черного моря Москве потребовалось в исключительно военных целях, пишет в своей статье для украинского издания «Главред» военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.

С его слов, такой шаг России, как перекрытие трех районов, Украине по большому счету экономическими или финансовыми проблемами не грозит. Единственное, что судам под украинским флагом будет непросто зайти в Керченский пролив. А вот военная угроза для Киева реально возрастает. Он уверен, что РФ, перекрывая эти районы у Крыма, готовит свои войска к обороне полуострова.


«И для нас это проблематично, так как чем сильнее оборона Крыма, тем сложнее нам будет его возвращать. Перекрытие этих районов, вероятнее всего, связано с тем, что Москва вдоль крымского побережья видит именно там наибольшую угрозу и вероятность высадки десанта со стороны Украины, и потому пытается их максимально обезопасить», - пояснил эксперт.

Подтверждением этой версии могут быть учения по отражению морской десантной операции, которые идут в Крыму и в ходе которых Москва отрабатывает вопросы сухопутной группировки по обороне Крыма – они высаживают десант и с ним же борются.

Олег Жданов отмечает, что беспрецедентность сроков (а речь, повторимся, о шести месяцах) указывает на то, что Россия, опасаясь того, что за Крым придется бороться, надеется за это время существенно укрепить и подготовить береговую охрану, это позволит ей чувствовать себя более уверенно.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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