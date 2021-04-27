Эксперт Жданов: Россия готовит свои войска к обороне Крыма

Корабли ВМС США собираются приступить к полной блокаде военно-морской базы России в сирийском Тартусе. Об этом, ссылаясь на неназванные осведомленные
Бывший заместитель Украины по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак оценил шансы кораблей Черноморского флота России против
Украина была в шаге от крупномасштабной войны с Россией, поскольку Москва продолжала стягивать войска к ее границе. Однако Киеву повезло, считает
Индия, страна, которая активно эксплуатирует российские танки Т-90, неожиданно начала жаловаться на их технические характеристики. Как оказалось, на
В США приступили к расследованию по факту применения в Сирии неизвестного импульсного вооружения против американских военнослужащих. Подозреваемым
Турция впервые решилась пойти на серьезнейшую провокацию близ побережья полуострова Крым. Анкара отправила свой военный самолет для проведения
После того, как ВКС РФ мощными ударами разгромили позиции протурецких джихадистов на севере Сирии, в стране не было зафиксировано ни единого
Украинский военный эксперт Михаил Самусь заявил, что киевскому руководству не следует игнорировать предупреждения Москвы об ответной реакции в случае
После вывода своих войск из Афганистана США будут крайне нуждаться в новой военной базе в регионе. Пентагон может решиться разбить ее в другой
«Радио Свобода» (признан в РФ Иноагентом) опубликовала информацию о том, Болгария якобы располагает доказательствами присутствия российских
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