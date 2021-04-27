Владимир Зеленский призвал ВСУ быть начеку

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Владимир Зеленский призвал ВСУ быть начеку
Украина

27 апреля президент Украины Владимир Зеленский посетил Херсонскую область. В ходе визита он заявил, что нельзя быть уверенными на сто процентов, что Россия снова не усилит свои позиции на границе с Украиной.

Он также заявил, что Москва «не первый год прибегает к давлению»

«Мы постоянно должны быть готовы. Быть начеку», - заявил Зеленский. 

Если российские войска отходят, то это не означает, что ВСУ не должны быть готовы к тому, что в любой момент ВС России могут вернуться к границам Украины. Он также добавил, что деэскалация конфликта произошла благодаря влиянию ЕС и США.


Известно, что Владимир Зеленский побывал на позициях ВСУ на границе с Крымом. 

Во время визита капитан ВСУ Руслан Марышев ознакомил Зеленского с оперативной обстановкой и системой укреплений. Президенту показали блиндаж и окопы, он поговорил с военнослужащими.

Затем президент Украины побывал в лагере ВСУ у села Чаплинка и в модульном городке Владимир.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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