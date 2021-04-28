В Раде призвали воевать с Россией всей нацией

Член украинской неонацистской партии «Свобода», запрещенной в России, депутат Оксана Савчук в ходе заседания парламента призвала правительство Украины в срочном порядке принять закон, обязывающий граждан страны каждый день быть готовыми к мобилизации. Об этом сообщает «Новый день».

Как отметила политик, соответствующий законопроект был подан в комитеты Верховной рады еще в декабре 2020 года, однако никаких движений в сторону его рассмотрения нет.

«Мне не понятно, почему парламент нашей страны под желто-голубым флагом не рассматривает главное – как наша нация будет защищаться. Я уверена в том, что сегодня воюют не только вооруженные силы Украины. Должна воевать вся нация. Поэтому она должна быть готова дать отпор в любой момент», - заявила Савчук.

Украинская националистка напомнила, что страна имеет явного и видимого врага в лице России, которая расставила свою военную технику на восточных границах.

«Эта война стратегическая. Президент России Владимир Путин не видит Украину самостоятельной страной. Мы для них не имеем права на собственную независимость», - уверена депутат.

В заключение Савчук отметила, что Украина должна придерживаться модели Швейцарии или Израиля, когда целая нация готовится к тому, чтобы дать отпор врагу.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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