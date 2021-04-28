ВСУ перебросили под Донецк системы ПВО С-300

Со стороны Киева вместо попыток деэскалации ситуации в Донбассе продолжается наращивание военных сил в этом регионе. Причем об этом говорят не только очевидцы из этих районов. Об этом говорят и наблюдатели ОБСЕ. Впервые за долгие годы конфликта в 100 км от Донецка были замечены зенитные ракетные системы С-300. Об этом сообщает «МК».

Так, мониторинговая миссия ОБСЕ указывает на присутствие в Донбассе украинских танков, а также тяжелой артиллерии. Километрах в 60-90 от линии разграничения обнаружено большое количество танков и самоходных артиллерийских установок калибром 122-мм и 152-мм ВСУ.

А недавно ОБСЕ сообщили о прибытии в этот район систем ПВО С-300, причем один из комплексов расположился в 97 км к югу от Донецка у Никольского.

Также эксперты указали, что если ранее ВСУ старались скрытно размещать системы ПВО вдоль линии фронта, сейчас все происходит несколько иначе. И цели недавнего размещения систем ПВО в Донбассе остаются неизвестными. По мнению военного эксперта Алексея Валюженича, такой ход Киева может говорить о его страхе перед Россией, ведь ЛНР и ДНР не обладают ни авиацией, ни тяжелым ракетным вооружением.

«Несмотря на то, что они объявили о своей победе над Россией, они всё равно боятся. Там же всё-таки не совсем идиоты сидят, и одно дело своему населению врать, а другое — самому в это верить. Так что они боятся и стягивают всё, что можно стянуть. В Херсонской области были замечены ракетные комплексы «Точка-У» и реактивные системы залпового огня «Смерч», в Донбассе — зенитные системы С-300. Могу предположить только одно возможное объяснение. Они планировали или ещё планируют полномасштабную военную операцию в Донбассе. Единственные успехи ПВО Украины — это уничтожение гражданских самолётов, так что сомнительно, что им удастся нанести какой-нибудь урон авиации вероятного противника. Убрали бы от греха подальше, все равно напугать кого-то не получится», - сказал эксперт.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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