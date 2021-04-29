На Украине призвали Зеленского разорвать отношения с Россией и закрыть границу

Военные России посредством неизвестного комплекса радиоэлектронной борьбы с успехом глушат самолеты и беспилотники стран НАТО, которые подлетают к
Турция продолжает нарушать достигнутые с Россией соглашения по Идлибу. Несколько часов назад Анкара, которая, по некоторой информации, готовит
После того, как ВКС РФ мощными ударами разгромили позиции протурецких джихадистов на севере Сирии, в стране не было зафиксировано ни единого
Российский флот взял под защиту иранские корабли, идущие в Сирию. У Ирана и Израиля их долговременный конфликт то утихает, то вспыхивает с новой
В Сети опубликованы видеокадры, снятые с воздуха в ходе учений фрегата «Маршал Шапошников», который после модернизации получил крылатые ракеты
Авиация ВКС РФ в Сирии активно атакует позиции Исламского Государства (террористическая организация, запрещена в России). Удары с воздуха наносятся
Украина и Турция собрались проводить совместные учения по блокаде флота России у берегов Сирии. Эту «сенсационную» новость выдал ресурс, доверие к
С 24 апреля Россия закрыла три района вдоль побережья Крымского полуострова, один из которых находится в непосредственной близости от Керченского
Входящий в состав 223-го летного отряда Минобороны РФ самолет с салоном повышенной комфортности Ту-134АК привлек к себе внимание журналистов после
Российская армия вошла в зону ожесточенных боев в северо-восточном регионе Сирии. За безопасность в районе Эль-Камышлы отвечают военно-космические
ОБСУДИТЬКомментарии для сайта Cackle