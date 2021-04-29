На Украине призвали Зеленского разорвать отношения с Россией и закрыть границу

В Украине призвали президента Зеленского разорвать отношения с Россией и немедленно закрыть границу. Инициатива исходит от городского совета города Ивано-Франковска.

Городской голова Руслан Марцинкив на своей Facebook-странице сообщил о том, что горсоветом принято обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому и депутатам Верховной Рады, в котором содержится ряд требований.

В числе главных - введение военного положения в ДНР и ЛНР, а также на сопредельных территориях Украины. А еще - незамедлительный разрыв дипломатических отношений с Россией и закрытие границы между странами.

В мэрии Ивано-Франковска также требуют от президента отказаться от прямых переговоров с Россией и вести их только через посредников.

Но и это еще не все.

«Уничтожить промосковскую пятую колонну: запретить пророссийские партии и организации, арестовать счета, имущество всех компаний, где есть часть российской собственности, начать процесс его конфискации, ликвидировать российскую агентуру из ВСУ и спецслужб», — приводит Марцинкив полный список требований, параллельно отмечая, что такие меры властями должны были быть приняты еще давно.

Напомним: в Украине не устают повторять об «агрессии» России, хотя никаких оснований для этого нет и не было. С 23 апреля, после окончания масштабных межвидовых учений, страна начала отводить войска от российско-украинской границы. Подразделения должны вернуться в места дислокации до первого мая.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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