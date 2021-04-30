В Донбассе научились бороться с турецкими Bayraktar TB2 и американскими Global Hawk

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В Донбассе научились бороться с турецкими Bayraktar TB2 и американскими Global Hawk
Украина

Военные самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик разобрались, как можно противодействовать турецким и американским дронам.

Аvia.pro пишет о том, что они выяснили, как можно обманывать беспилотники Bayraktar TB2 и RQ-4 Global Hawk.

Необходимость обеспечить защиту от дронов в ЛДНР стала особо остро нынешней весной, когда в Донбассе серьезно обострилась обстановка и в небе чаще начали появляться беспилотники, запущенные как Украиной, так и странами НАТО.


Но силам ЛДНР удалось разработать стратегию, которая позволила скрыть от разведывательных дронов реальные позиции размещения сил ополчения.  Чтобы ввести в заблуждение противника, в самопровозглашенных республиках создают муляжи военной техники, артиллерийских установок и автомашин. Размещая эти муляжи, ополченцы вводят в заблуждение ВСУ, тем самым провоцируя их на открытие огня. Такая стратегия не только защищает ополченцев от ударов, но и дает возможность выяснить огневые позиции ВСУ.

Как отмечают эксперты, опасаясь серьезных потерь, Киев не спешит с масштабным наступлением на самопровозглашенные республики, хотя ранее прозвучала информация о планах украинских властей реализовать силовой план восстановления контроля над всем Донбассом.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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