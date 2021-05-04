Украинские военные отработали пуски пяти ракет «Точка» рядом с Крымом

Рядом с Крымом украинские военные выпустили не менее пяти тактических ракет «Точка У».

Как сообщает Аvia.pro, ВСУ проводили учения к границ Крыма на территории Херсонской области. Эксперты отмечают, что украинские военные могли отрабатывать нанесение ударов по Крыму, так как до территорий самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик с этих позиций наносить удары ракетами ОТРК «Точка» невозможно. Но официально в Киеве не стали говорить о том, что отрабатывали удары по Крыму.

Командующий объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев отметил, что в рамках тренировок шла отработка слаженности действий командиров батарей.

«Батареи по сигналу быстро осуществили марш, заняли огневые позиции и развернулись, после чего операторы отработали точное наведение на цели», - заявил Наев.

Целесообразность отработки применения «Точка-У» у многих вызывает недоумение, ведь на вооружении Украины осталось не так уж много ракет для этих комплексов к тому же стоит понимать, что для России пуски подобных ракет не представляли реальной опасности.

Тем не менее, подобные действия ВСУ могут вынудить Россию вновь усилить свои войска на данном направлении, а также по всей протяженности границы с Украиной.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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