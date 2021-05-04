Азербайджанский политолог предложил ударить «Градом» по русским миротворцам в Карабахе на 9 мая

По русским миротворцам в Карабахе предложили ударить «Градом» на 9 мая.

9 мая на аэродроме Степанокерта планируется провести парад Победы с участием десятков военнослужащих России. Азербайджанский политолог, блогер и журналист Фуад Аббасов в связи с этим в своих Соцсетях во время стрима внес интересное предложение: во время парада нанести «Градами» удар по российским миротворцам в Нагорном Карабахе, пишет Царьград.

Ранее сообщалось, что к участию в шествии 9 мая привлекут личный состав подразделений Центра гуманитарного реагирования, военной полиции, медицинского отряда специального назначения, группы управления нашего миротворческого контингента и подразделений материально-технического обеспечения.

Это шествие ранее депортированный из России азербайджанский деятель предлагает нарушить «Градом».

«Да туда два «Града» нужно пустить, чтоб они больше такого не повторяли», - заявил блогер.

Блогера, как оказалось, крайне возмутил факт того, что на территории Азербайджана, которым Аббасов назвал Степанакерт, будет проводиться военный парад, при этом не имея на мероприятие разрешения Баку.

Аббасов предложил также просто запретить проведение парада - «террористической акции» - на территории Карабаха.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей