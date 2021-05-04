Азербайджанский политолог предложил ударить «Градом» по русским миротворцам в Карабахе на 9 мая

Image 16+
Азербайджанский политолог предложил ударить «Градом» по русским миротворцам в Карабахе на 9 мая
В Мире
Блогер и журналист Фуад Аббасов

По русским миротворцам в Карабахе предложили ударить «Градом» на 9 мая.

9 мая на аэродроме Степанокерта планируется провести парад Победы с участием десятков военнослужащих России. Азербайджанский политолог, блогер и журналист Фуад Аббасов в связи с этим в своих Соцсетях во время стрима внес интересное предложение: во время парада нанести «Градами» удар по российским миротворцам в Нагорном Карабахе, пишет Царьград.

Ранее сообщалось, что к участию в шествии 9 мая привлекут личный состав подразделений Центра гуманитарного реагирования, военной полиции, медицинского отряда специального назначения, группы управления нашего миротворческого контингента и подразделений материально-технического обеспечения.


Это шествие ранее депортированный из России азербайджанский деятель предлагает нарушить «Градом».

«Да туда два «Града» нужно пустить, чтоб они больше такого не повторяли», - заявил блогер.

Блогера, как оказалось, крайне возмутил факт того, что на территории Азербайджана, которым Аббасов назвал Степанакерт, будет проводиться военный парад, при этом не имея на мероприятие разрешения Баку. 

Аббасов предложил также просто запретить проведение парада - «террористической акции» - на территории Карабаха.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Великобритания пригрозила атаковать Сирию истребителями F-35, повторив атаку 2018 года

Сегодня, 12:05

Мозамбикский пролив стал опасным для танкеров из-за активности ИГ в Кабу-Делгаду

Сегодня, 11:45

Экс-сенатор Клинцевич объяснил причины возникновения фейка о базе ВМФ РФ в Судане

Вчера, 22:09

Турецкие военные самолеты дважды за сутки устроили провокацию у границ России

Вчера, 17:19

Польша для сдерживания России развернула на Балтийском море противокорабельные ракеты NSM

Вчера, 15:44

Пентагон перебрасывает в Европу усиленные оперативные группы

Вчера, 12:04

Вертолет Ми-24 ВВС Таджикистана нанес ракетный удар по селу в Киргизии

2-05-2021, 19:24

Западные страны противодействуют России в Судане информационной войной

2-05-2021, 17:34

В сторону Крыма и базы ВМФ РФ в Сирии выдвинулись корабли НАТО с истребителями F-35

2-05-2021, 09:14

Белый дом раскрыл принятые Трампом правила нанесения ударов вне боевых зон

2-05-2021, 08:04

Поптодорова: слабость болгарского народа заключается в безоговорочной вере в то, что Россия — это высшее благо

1-05-2021, 17:54

Шведы предрекли своей стране капитуляцию за пару часов в случае войны с Россией

1-05-2021, 15:24

Опубликовано видео уничтожения американского танка «Abrams» российским ПТРК «Конкурс»

1-05-2021, 13:59

Военный корабль ВМФ США прикрылся от российского крейсера «Москва» турецким фрегатом

1-05-2021, 11:39

Турция готова предоставить Киргизии беспилотники «Bayraktar TB2» и РСЗО

1-05-2021, 09:19

Болгария и Чехия продали Сирии и Йемену вооружений на 2 млрд евро

30-04-2021, 22:34

«Аль-Каида» пообещала Соединенным Штатам войну на всех фронтах

30-04-2021, 21:24

Владлен Татарский: история с суданской базой – эпизод гибридной войны

30-04-2021, 17:59

Soha: Войска НАТО не сдвинулись с места несмотря на переброску армии РФ к западным границам

29-04-2021, 20:49

Экс-сенатор США заявил, что Путин направил НЛО для наблюдения за американским кораблем

29-04-2021, 17:10

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
В сторону Крыма и базы ВМФ РФ в Сирии выдвинулись корабли НАТО с истребителями F-35
  • 2-05-2021, 09:14

В сторону Крыма и базы ВМФ РФ в Сирии выдвинулись корабли НАТО с истребителями F-35

Корабли НАТО направляются в сторону Крыма, а также к российским базам в Сирии. Информационный ресурс Аvia.pro сообщает, что возглавил группировку

20 кораблей ВМФ РФ блокировали подступы к Крыму для кораблей США и НАТО
  • Сегодня, 09:25

20 кораблей ВМФ РФ блокировали подступы к Крыму для кораблей США и НАТО

Вскоре после того, как Соединенные Штаты и Великобритания объявили о своих планах направить в Черное море свои боевые суда, Россия решилась пойти на

Турецкие военные самолеты дважды за сутки устроили провокацию у границ России
  • Вчера, 17:19

Турецкие военные самолеты дважды за сутки устроили провокацию у границ России

Турецкие военные самолеты дважды за последние сутки устроили провокации у российских границ. Так, несколько часов назад турецкий самолет

В ЛДНР насчитали 650 танков, 1300 бронемашин и 500 артиллерийских орудий
  • 2-05-2021, 12:14

В ЛДНР насчитали 650 танков, 1300 бронемашин и 500 артиллерийских орудий

Наблюдатели, которые регулярно мониторят обстановку на Донбассе, отмечают: ополченцы ЛДНР перебросили к линии разграничения порядка 650 танков. По их

В районе базы ВМФ России в Сирии прогремели мощные взрывы
  • Сегодня, 00:49

В районе базы ВМФ России в Сирии прогремели мощные взрывы

В районе базы ВМФ России в Сирии прогремели минимум два мощных взрыва. Как стало известно, примерно около одиннадцати часов вечера 3 мая поблизости

Польша для сдерживания России развернула на Балтийском море противокорабельные ракеты NSM
  • Вчера, 15:44

Польша для сдерживания России развернула на Балтийском море противокорабельные ракеты NSM

Польша для сдерживания России развернула на Балтийском море противокорабельные ракеты Naval Strike Missile (NSM). Эти ракеты были разработаны в

Новости партнеров
Новости партнеров
В конфликте Таджикистана и Киргизии просматривается турецко-иранский след
  • 1-05-2021, 21:09

В конфликте Таджикистана и Киргизии просматривается турецко-иранский след

Центральной Азии предрекают «второй Карабах». Внешнее влияние в нестабильном азиатском регионе, по мнению экспертов, сделали новую войну у российских

Вертолет Ми-24 ВВС Таджикистана нанес ракетный удар по селу в Киргизии
  • 2-05-2021, 19:24

Вертолет Ми-24 ВВС Таджикистана нанес ракетный удар по селу в Киргизии

В ходе вооружённого конфликта на линии разграничения между Таджикистаном и Киргизией были использованы боевые вертолеты Таджикистана. Причем удары

Пентагон перебрасывает в Европу усиленные оперативные группы
  • Вчера, 12:04

Пентагон перебрасывает в Европу усиленные оперативные группы

Пентагон перебрасывает в Европу усиленные опергруппы, в том числе многодоменное оперативное подразделение Multi-DomainTask Force, которое способно

Западные страны противодействуют России в Судане информационной войной
  • 2-05-2021, 17:34

Западные страны противодействуют России в Судане информационной войной

США совместно с западными партнерами, узнав о планах Москвы возвести пункт материально-технического обеспечения Военно-морского флота России в