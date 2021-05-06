Сторожевой корабль ВМФ России перехватил в Азовском море украинский катер с американским журналистом

Image 16+
Сторожевой корабль ВМФ России перехватил в Азовском море украинский катер с американским журналистом
В России

Российский сторожевой корабль в Азовском море минувшей ночью выполнил перехват корабля ВМС Украины, на котором путешествовали американцы - журналист и военные. Об инциденте написал вьетнамский портал Soha со ссылкой на сюжет CNN.

Американский телеканал опубликовал ролик своего репортера Мэтью Чанса, который походил на патрульном катере Береговой охраны Украины.

Корабль занимался патрулированием в пяти милях от украинского побережья, когда пришло «радио» из другого судна - российского.


«Корабль 23, это корабль 444. Мы напоминаем вам соблюдать безопасную дистанцию», - предупредил резкий голос на русском языке. 

По словам корреспондента «CNN» Мэтью Чанса, сообщение с российской стороны было очень четким: 

«Патрульные катера Украины не могут идти дальше!», - пишет Soha.

После этого корабль ВМС Украины не решился идти вперед по выбранному курсу, хотя на тот момент и находился в нейтральных водах.

Репортер CNN поинтересовался у командира Левицкого, что будет, если курс не менять. На что тот коротко и ясно ответил: 

«Это будет крайне опасно!»

Специалисты считают, что этим Россия в который раз продемонстрировала, что успешно защищает свои границы даже от незначительных угроз, пресекая провокации буквально на корню.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Африканский колорит глазами русских: о чем будет новый фильм «Турист»

Вчера, 20:55

Предполагаемым местом развертывания российских ядерных торпед «Посейдон» назвали Землю Александры

Вчера, 08:20

Российские бомбардировщики отработают удары по кораблям авианосной ударной группы НАТО в Черном море

4-05-2021, 16:25

20 кораблей ВМФ РФ блокировали подступы к Крыму для кораблей США и НАТО

4-05-2021, 09:25

«Родина» поможет жильцам аварийного общежития в Абакане

30-04-2021, 14:29

Лесов: благодаря ядерному оружию из РФ еще не сделали несколько десятков компактных Сербий

30-04-2021, 10:54

К "смерти" проекта "Навальный" привели иски Пригожина

29-04-2021, 23:04

Перелет VIP-самолета ВКС РФ заинтересовал журналистов

28-04-2021, 14:30

Неизвестный РЭБ-комплекс России на западе Крыма глушит самолеты и беспилотники НАТО

28-04-2021, 09:10

Россиянам, которые проведут отпуск на родине, предложили увеличить отпуск

27-04-2021, 21:30

Десятки истребителей России переброшены в Крым

26-04-2021, 09:30

Российские боевые корабли начали блокаду морских портов Украины в Азовском и Черном морях

25-04-2021, 21:05

Dagens Nyheter: Население Юга России живет в ожидании войны с Украиной

24-04-2021, 14:50

Украина хочет установить границу с Россией в Азовском и Черном морях

23-04-2021, 23:45

Глава Карелии заявил, что дешевые тарифы на электроэнергию могут закончиться

23-04-2021, 23:10

Стрелков заявил о полной готовности России сдать Донбасс

23-04-2021, 07:50

Эксперты CIT: Россия сохраняет возможность быстрого развертывания войск у границы с Украиной

23-04-2021, 07:35

На границе с Херсонской областью, возможно, появится российский полевой лагерь

21-04-2021, 09:30

NI: РФ сделала Украине предупреждение по Донбассу

21-04-2021, 08:30

Зюганов допустил введение российских войск в Донбасс

20-04-2021, 21:55

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
20 кораблей ВМФ РФ блокировали подступы к Крыму для кораблей США и НАТО
  • 4-05-2021, 09:25

20 кораблей ВМФ РФ блокировали подступы к Крыму для кораблей США и НАТО

Вскоре после того, как Соединенные Штаты и Великобритания объявили о своих планах направить в Черное море свои боевые суда, Россия решилась пойти на

Французские Rafale при попытке нанести удары по Донбассу будут сбиты на подлете
  • Вчера, 08:40

Французские Rafale при попытке нанести удары по Донбассу будут сбиты на подлете

Если Франция косвенно захочет вмешаться в ситуацию на Донбассе, Россия ответит очень жестко. В этом уверяют авторы avia.pro, указывая, что в ответ на

Турецкие военные самолеты дважды за сутки устроили провокацию у границ России
  • 3-05-2021, 17:19

Турецкие военные самолеты дважды за сутки устроили провокацию у границ России

Турецкие военные самолеты дважды за последние сутки устроили провокации у российских границ. Так, несколько часов назад турецкий самолет

В районе базы ВМФ России в Сирии прогремели мощные взрывы
  • 4-05-2021, 00:49

В районе базы ВМФ России в Сирии прогремели мощные взрывы

В районе базы ВМФ России в Сирии прогремели минимум два мощных взрыва. Как стало известно, примерно около одиннадцати часов вечера 3 мая поблизости

Польша для сдерживания России развернула на Балтийском море противокорабельные ракеты NSM
  • 3-05-2021, 15:44

Польша для сдерживания России развернула на Балтийском море противокорабельные ракеты NSM

Польша для сдерживания России развернула на Балтийском море противокорабельные ракеты Naval Strike Missile (NSM). Эти ракеты были разработаны в

Пентагон перебрасывает в Европу усиленные оперативные группы
  • 3-05-2021, 12:04

Пентагон перебрасывает в Европу усиленные оперативные группы

Пентагон перебрасывает в Европу усиленные опергруппы, в том числе многодоменное оперативное подразделение Multi-DomainTask Force, которое способно

Новости партнеров
Новости партнеров
Предполагаемым местом развертывания российских ядерных торпед «Посейдон» назвали Землю Александры
  • Вчера, 08:20

Предполагаемым местом развертывания российских ядерных торпед «Посейдон» назвали Землю Александры

Обнаружено предполагаемое место развертывание российских ядерных подводных беспилотников «Посейдон», пишет АвиаПро. Зарубежные СМИ растиражировали

Четыре израильских крылатых ракеты пролетели в километре от российской авиабазы «Хмеймим»
  • Вчера, 11:55

Четыре израильских крылатых ракеты пролетели в километре от российской авиабазы «Хмеймим»

Российская авиабаза «Хмеймим» в провинции Латакия в Сирии оказалась под ударом израильских крылатых ракет. Они пролетели в непосредственной близости

Саакашвили: Россия старомодные украинские укрепления разнесет одними дронами
  • Вчера, 10:55

Саакашвили: Россия старомодные украинские укрепления разнесет одними дронами

Россия, подтягивая войска к границе, не собиралась нападать на Украину в апреле этого года. Такого мнения придерживается экс-президент Грузии, а

Великобритания пригрозила атаковать Сирию истребителями F-35, повторив атаку 2018 года
  • 4-05-2021, 12:05

Великобритания пригрозила атаковать Сирию истребителями F-35, повторив атаку 2018 года

Великобритания пригрозила ударить по Сирии истребителями F-35, повторив атаку 2018 года. В Минобороны Великобритании намерены атаковать территорию