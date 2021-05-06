Сторожевой корабль ВМФ России перехватил в Азовском море украинский катер с американским журналистом

Российский сторожевой корабль в Азовском море минувшей ночью выполнил перехват корабля ВМС Украины, на котором путешествовали американцы - журналист и военные. Об инциденте написал вьетнамский портал Soha со ссылкой на сюжет CNN.

Американский телеканал опубликовал ролик своего репортера Мэтью Чанса, который походил на патрульном катере Береговой охраны Украины.

Корабль занимался патрулированием в пяти милях от украинского побережья, когда пришло «радио» из другого судна - российского.

«Корабль 23, это корабль 444. Мы напоминаем вам соблюдать безопасную дистанцию», - предупредил резкий голос на русском языке.

По словам корреспондента «CNN» Мэтью Чанса, сообщение с российской стороны было очень четким:

«Патрульные катера Украины не могут идти дальше!», - пишет Soha.

После этого корабль ВМС Украины не решился идти вперед по выбранному курсу, хотя на тот момент и находился в нейтральных водах.

Репортер CNN поинтересовался у командира Левицкого, что будет, если курс не менять. На что тот коротко и ясно ответил:

«Это будет крайне опасно!»

Специалисты считают, что этим Россия в который раз продемонстрировала, что успешно защищает свои границы даже от незначительных угроз, пресекая провокации буквально на корню.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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