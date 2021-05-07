Новые военные базы Украины на Азовском море сочли бесполезными

Возведение Украиной новых военно-морских баз на Азовском море с точки зрения оказания давления на РФ можно назвать бессмысленной затеей, пишут авторы китайского издания Sohu.

В публикации говорится, что, расширяя свое присутствие на Азовском море, Киев собирается противостоять Москве. Стоит отметить, что для России после присоединения Крыма Азовское море стало практически внутренним. Тем не менее Украина располагает длинным участком побережья. Именно там она с помощью Великобритании и собирается усиливать свое военное присутствие.

Для строительства базы ВМС на Азове Украина намерена привлечь кредит в размере 1,6 миллиарда долларов. Великобритания с целью развития украинского флота для противостояния России обязалась предоставить этот заём.

Отмечается, что строительство будет идти усиленными темпами - объект должен быть завершен уже в нынешнем году.

База ВМФ Украины на Азове призвана также стать местом базирования военных кораблей НАТО. Но, как подчеркивают китайские специалисты, с этим могут возникнуть серьезные проблемы.

Во-первых, присутствие флота Альянса в Черном море ограничивается международными конвенциями. Во-вторых, войти в Азовское море можно только через Керченский пролив, но он находится под контролем РФ. Поэтому иностранным военным кораблям для того, чтобы добраться до военной базы Украины на Азове, необходимо получить разрешение России. Но рассчитывать на него сейчас им явно не придется.

В случае если военные корабли НАТО попытаются войти через Керченский пролив без одобрения Москвы, это может быть расценено как вторжение, которое грозит серьезными последствиями.

Именно по этой причине новые базы ВМС Украины на Азове даже если появятся, будут совершенно бесполезными, резюмировали в Китае.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей