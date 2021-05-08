Американский стратегический беспилотник пролетел всего в 40 километрах от Горловки

В последние месяцы Россия сократила поставки нефтепродуктов в Украину. Это стало причиной того, что танки ВСУ были выведены из строя. Как сообщает
Ранее отдельные СМИ сообщили, что власти Судана потребовали от Россиийской стороны свернуть начатое недавно строительство российской военно-морской
Российский сторожевой корабль в Азовском море минувшей ночью выполнил перехват корабля ВМС Украины, на котором путешествовали американцы - журналист
В Цусимском проливе японские военные попытались заблокировать российские боевые корабли. Об этом инциденте сообщило Министерство обороны Японии,
Над Балтийским морем впервые столкнулись истребители ВКС РФ и F-35. Аvia.pro , ссылаясь на иностранные источники, отмечает, что в Эстонию ранее были
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху экстренно связался с Владимиром Путиным после того как в сторону авиабазы «Хмеймим» были выпущены
Не менее шести американских ракет были выпущены в сторону российской границы. По данным новостного агентства Avia.pro США проводили стрельбы в
В Сирии Россия могла применить впервые гиперзвуковое оружие при нанесении ударов по позициям джихадистов. Эксперты предполагают, что это могло
Боевые корабли США идут в ловушку российского флота в Балтийском и Средиземном морях. Военные корабли США могут оказаться в опасной ловушке на
Американские военнослужащие должны заменить российский военный контингент в Армении. Такое заявление на встрече с гражданами сделал Жирайр Сефилян,
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