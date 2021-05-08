Американский стратегический беспилотник пролетел всего в 40 километрах от Горловки

Напряженность в Донбассе понемногу спадает, но о полной тишине говорить не приходится. Тем более что из зоны конфликта периодически приходят тревожные сведения. Накануне там в небе близ Горловки была замечена американская разведывательная авиация.

По данным Телеграм-каналов, которые занимаются мониторингом полетов, стратегический беспилотник США RQ-4 Global Hawk пролетел в непосредственной близости от этого населенного пункта - всего в 40 километрах.

При этом, судя по маршруту, БПЛА не пытался зайти за демаркационную зону. Очевидно, операторы тщательно следили за этим, ведь в случае нарушения границы самопровоглашенная республика немедленно бы открыла огонь.

Причины осуществленного полета неизвестны.

Ополченцы же берутся утверждать, что после подобных полетов ВСУ начинают наносить удары по их позициям.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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