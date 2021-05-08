Военкор Олег Блохин: Великая держава должна иметь силы по всей планете

Россия неминуемо столкнется с необходимостью создавать зарубежные военные базы, считает военный корреспондент Олег Блохин. Строительство базы в Судане позволит внести свой вклад в обеспечение безопасности на Красном море.

Соглашение о создании базы в Порт-Судане было подписано в конце 2020 года. Суданские политики считают появление российской базы большим успехом — Хартум традиционно закупает в России большую часть своего вооружения и надеется теперь получить военных советников Минобороны РФ для подготовки своих войск.

Сейчас на севере Африки множество стран претендуют на место под солнцем.

«Для подтверждения статуса великой державы Россия должна иметь ресурсы практически во всех регионах планеты», — заявил Блохин.

С боевыми силами на африканском берегу Россия сможет принимать участие в обеспечении безопасности судоходства в Красном море. Это необходимо, чтобы отстаивать российские экономические интересы. Ранее в том же регионе существовали морские базы ВМФ СССР.

«У нас есть интересы практически на всех континентах, как экономические, так и политические. И наличие российской базы в Судане — нормальное явление», — заключил Блохин.

В конце апреля 2021 года база в Порт-Судане подверглась информационной атаке. Пункт материально-технического обеспечения российского флота объявили закрытым — якобы официальный Хартум без объяснения причин заморозил соглашение с Россией. Заявления анонимных источников в «Аль-Арабии» и Bloomberg вызвали беспокойство в Судане — в соцсетях делятся опасениями, что власти страны могут отказаться от сотрудничества с РФ под давлением США или Франции.

Фейк был опровергнут через несколько часов, когда комментарий дало посольство РФ в Судане. Суданские власти подтвердили, что настроены на продолжение сотрудничества с Россией.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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