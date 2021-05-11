СБУ: Россия для вторжения на Украину сконцентрировала войска на пяти направлениях

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов заявил о высокой вероятности вторжения России на Украину. Опасность, с его слов, исходит минимум с пяти направлений, пишет украинский журнал «Корреспондент.net».

«65% украинской границы уязвимы, а остальные 35% на западном направлении также требуют пристального внимания со стороны украинского государства», - сообщил Баканов.

По его словам, Москва сделала упор на западных соседей Украины и активно «подпитывает националистические движения в этих государствах», преследуя цель повлиять на ситуацию на Украине.

«Пример Венгрии ярко это доказывает», — считает глава СБУ.

По данным, которыми располагает Баканов, РФ на текущей момент сохраняет у границ с Украиной армию численностью 100 тысяч человек.

Танки, самолеты и вертолеты, военные корабли и батальонно-тактические группы, а также ракетные войска на текущий момент концентрируются не только на Крымском направлении, а еще на четырех - Северском, Слобожанском, Донецким и Южнобугском.

Баканов также считает, что в случае если Москва попытается вторгнуться на территорию Украины, Минск выступит ее союзником.

Напомним, вот уже несколько месяцев Киев и страны Запада заявляют о том, что РФ стягивает войска к границам с целью вторжения. Тем не менее, в России не перестают объяснять, что перемещение происходит в рамках учений. Армия и войска никому не угрожают.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ, ранее пояснил, что Москва вправе перемещать свои войска, как посчитает целесообразным, так как делает это на своей территории. Также он отмечал, что «Россия никогда не была участницей конфликта в Донбассе, но не останется безучастной к судьбам проживающих там русскоговорящих, которые живут на юго-востоке страны».

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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