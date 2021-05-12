Охрана Зеленского на фоне усилившегося напряжения с Россией обзавелась снайперами и двумя десятками бодигартов

Охрана президента Украины Владимира Зеленского на фоне усиления напряжения в отношениях с Россией и эскалации ситуации в Донбассе значительно усилена. О беспрецедентных мерах безопасности, к которой прибег бывший комик из «Квартала 95» и его команда, сообщает украинское издание «Страна.юа».

Журналисты на форуме убедились в этом своими собственными глазами. Вчера они побывали на форуме безопасности «Украина 30», в котором принял участие и господин Зеленский.

Отмечается, что ранее украинский президент раскатывал по Киеву на представительском седане Mercedes в сопровождении охраны на микроавтобусе. Сейчас же количество транспорта в кортеже значительно увеличилось. В частности, появился еще один такой же бусик. Кортеж открывал Volkswagen Госохраны, закрывал полицейский джип, а совсем в «хвосте» ехали еще один люксовый «мэрин» и внедорожник BMW X5.

«Мы насчитали более двух десятков бойцов УГО, которые работали на мероприятии и обеспечивали безопасность Зеленского. Также сотрудники Госохраны были замечены снаружи вокруг "Паркового" (там проходил форум, - ред. Информинг.Ру) И это не считая как минимум семи личных бодигардов президента из его ближнего круга охраны», - делятся своими впечатлениями киевские журналисты.

Особо акцентируется внимание на том, что позади колонны шли два снайпера, в соответствующей амуниции и с винтовками в чехлах.

Смеем предположить, что к столь беспрецедентным мерам безопасности президент Украины Владимир Зеленский обратился после вчерашних событий на Украине.

СБУ и генпрокуратура объявили о том, что главе оппозиционной партии ОПЗЖ депутату Виктору Медведчуку, который ходит в кумовьях у президента России Владимира Путина, будет вручено подозрение по обвинению в государственной измене. Также его и Тараса Козака подозревают в «покушении на разграбление национальных ресурсов в украинском Крыму».

Ранее оппозиционер попал под санкции СНБО, власть закрыла три принадлежащих ему канала. А вчера силовики наведались к нему с обысками.

Обвинения выглядят явно надуманными и политически мотивированными, особенно если учесть, что рейтинг «Слуги народа» и самого президента Зеленского стремительно обрушивается, тогда как ОПЗЖ набирает баллы и все больше заручается симпатией электората.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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