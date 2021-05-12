Украина пригрозила ВМФ России ракетами в Азовском и Черном морях

Image 16+
Украина пригрозила ВМФ России ракетами в Азовском и Черном морях
Украина

Командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа заявил, что для Киева важно развивать береговые ракетные комплексы.

С учетом сложившейся ситуации, отметил Неижпапа, береговые ракетные комплексы станут одним из главных сдерживающих факторов в море, поскольку догнать Россию в области военно-морского вооружения Украина вряд ли сможет.

Он заявил, что ВСУ дает основной упор на развитие береговых ракетных комплексов и «гибридное противодействие» на водной территории на расстоянии до 320 километров.


«Конечно, мы понимаем, что никогда не достигнем мощностей России. Поэтому выбираем путь для выполнения текущих задач. Это постоянное присутствие на море для обеспечения своих интересов в зоне ответственности. Здесь речь идет о ракетном оружии, которое уже в скором времени поступит в наши военно-морские силы», - подчеркнул военнослужащий.

Отметим, ранее стало известно, что Украина намерена разместить вдоль всего своего морского побережья комплексы «Нептун». Они станут важным элементом сдерживания России в Черном и Азовском морях, заявляют в Киеве.

Неижпапа добавил, что украинская армия будет переходить на единый образец бронетехники, удовлетворяющей требования современной военно-морской пехоты.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Украина пригрозила ВМФ России ракетами в Азовском и Черном морях

Вчера, 23:00

Украина переоборудует свои аэродромы для приема и базирования тактической авиации стран НАТО

Вчера, 18:15

Охрана Зеленского на фоне усилившегося напряжения с Россией обзавелась снайперами и двумя десятками бодигартов

Вчера, 10:45

СБУ: Россия для вторжения на Украину сконцентрировала войска на пяти направлениях

11-05-2021, 16:20

Американский стратегический беспилотник пролетел всего в 40 километрах от Горловки

8-05-2021, 14:55

Киев может получить болезненный удар в связи с предстоящим саммитом НАТО

7-05-2021, 20:30

Новые военные базы Украины на Азовском море сочли бесполезными

7-05-2021, 15:30

На Украине объяснили нехватку артиллерийских снарядов калибра 152-мм российской диверсией

6-05-2021, 11:30

Украина открыла новый фронт против России - газовый

5-05-2021, 16:30

Саакашвили: Россия старомодные украинские укрепления разнесет одними дронами

5-05-2021, 10:55

Перекрывшая воду в Крым дамба под угрозой разрушения

4-05-2021, 08:35

Украинские военные отработали пуски пяти ракет «Точка» рядом с Крымом

4-05-2021, 08:10

Экс-глава Минобороны: Россия может вторгнуться на Украину для решения проблемы с водой в Крыму

3-05-2021, 08:29

В ЛДНР насчитали 650 танков, 1300 бронемашин и 500 артиллерийских орудий

2-05-2021, 12:14

Военный эксперт Чмут заявил, что из ста российских «Калибров» 20 до Украины не долетит

1-05-2021, 13:49

Не менее 70 единиц бронетехники ВС Украины вошли в Донбасс

30-04-2021, 10:14

В Донбассе научились бороться с турецкими Bayraktar TB2 и американскими Global Hawk

30-04-2021, 07:54

На Украине призвали Зеленского разорвать отношения с Россией и закрыть границу

29-04-2021, 16:25

ВСУ перебросили под Донецк системы ПВО С-300

28-04-2021, 22:55

В Раде призвали воевать с Россией всей нацией

28-04-2021, 22:30

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
Военный корабль ВМС Украины попытался войти в закрытую зону у побережья Крыма
  • 10-05-2021, 07:35

Военный корабль ВМС Украины попытался войти в закрытую зону у побережья Крыма

Три российских боевых корабля заблокировали украинский военный корабль, когда тот попытался зайти в закрытую зону у берегов Крыма. Стало известно,

Два американских эсминца со 122 крылатыми ракетами «Томагавк» готовы ударить по Донбассу
  • 10-05-2021, 10:45

Два американских эсминца со 122 крылатыми ракетами «Томагавк» готовы ударить по Донбассу

Два американских ракетных эсминца «Дональд Кук» и «Рузвельт», которые находятся в районе Босфора, готовы атаковать самопровозглашенные республики

Самолет ВВС Польши устроил провокацию против российских С-400 и белорусских С-300
  • 10-05-2021, 09:00

Самолет ВВС Польши устроил провокацию против российских С-400 и белорусских С-300

Польский военные самолет совершил провокационные маневры против белорусских ЗРК С-300, а также против российских ЗРК С-400, которые развернуты на

По израильским F-35 впервые открыли огонь из средств ПВО
  • Вчера, 10:50

По израильским F-35 впервые открыли огонь из средств ПВО

Израильские истребители-невидимки F-35 впервые подверглись атаке средств ПВО. Огонь по ним был открыт во время очередного нападения ЦАХАЛ на сектор

Истребители НАТО массово отработали нанесение ударов по РФ с юга, запада и севера
  • 11-05-2021, 20:15

Истребители НАТО массово отработали нанесение ударов по РФ с юга, запада и севера

Истребители НАТО массово отработали нанесение ударов по России с юга, запада и севера. Как стало известно, истребители НАТО реализовали массовый

ВМС Ирана попытались атаковать атомную подводную лодку США
  • 11-05-2021, 10:20

ВМС Ирана попытались атаковать атомную подводную лодку США

ВМС Ирана осуществили попытку атаковать атомную субмарину США в Персидском заливе — 13 скоростных лодок Корпуса стражей исламской революции

Новости партнеров
Новости партнеров
США подозревают Россию в атаке на Белый дом невидимым электромагнитным оружием
  • 10-05-2021, 18:10

США подозревают Россию в атаке на Белый дом невидимым электромагнитным оружием

Россия снова попала под подозрение - ее уличили в использованием неизвестного электромагнитного вооружения. Как заявили в Вашингтоне, в ноябре 2020

США отработали пуск гиперзвуковой ракеты в сторону России
  • 11-05-2021, 16:45

США отработали пуск гиперзвуковой ракеты в сторону России

Бомбардировщик B-52 ВВС США во время военных игр на Аляске отработал удар гиперзвуковой ракетой в сторону России. Об этом написало издание The

Провокации НАТО в Черном море могут привести к ядерной войне
  • 11-05-2021, 16:45

Провокации НАТО в Черном море могут привести к ядерной войне

Ядерная война между Россией и Западом сегодня вполне возможна. Военный эксперт Борис Рожин предположил, что столкновение российских сил и НАТО в

Израильская система ПРО «Железный купол» не перехватила и трети выпущенных ракет
  • 11-05-2021, 16:20

Израильская система ПРО «Железный купол» не перехватила и трети выпущенных ракет

Израиль свою систему ПРО «Железный купол» позиционировал как эффективный и надежный инструмент для защиты от ракетных ударов. Тем не менее в ходе