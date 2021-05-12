Украина пригрозила ВМФ России ракетами в Азовском и Черном морях

Три российских боевых корабля заблокировали украинский военный корабль, когда тот попытался зайти в закрытую зону у берегов Крыма. Стало известно,
Два американских ракетных эсминца «Дональд Кук» и «Рузвельт», которые находятся в районе Босфора, готовы атаковать самопровозглашенные республики
Польский военные самолет совершил провокационные маневры против белорусских ЗРК С-300, а также против российских ЗРК С-400, которые развернуты на
Израильские истребители-невидимки F-35 впервые подверглись атаке средств ПВО. Огонь по ним был открыт во время очередного нападения ЦАХАЛ на сектор
Истребители НАТО массово отработали нанесение ударов по России с юга, запада и севера. Как стало известно, истребители НАТО реализовали массовый
ВМС Ирана осуществили попытку атаковать атомную субмарину США в Персидском заливе — 13 скоростных лодок Корпуса стражей исламской революции
Россия снова попала под подозрение - ее уличили в использованием неизвестного электромагнитного вооружения. Как заявили в Вашингтоне, в ноябре 2020
Бомбардировщик B-52 ВВС США во время военных игр на Аляске отработал удар гиперзвуковой ракетой в сторону России. Об этом написало издание The
Ядерная война между Россией и Западом сегодня вполне возможна. Военный эксперт Борис Рожин предположил, что столкновение российских сил и НАТО в
Израиль свою систему ПРО «Железный купол» позиционировал как эффективный и надежный инструмент для защиты от ракетных ударов. Тем не менее в ходе
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