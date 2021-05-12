Украина пригрозила ВМФ России ракетами в Азовском и Черном морях

Командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа заявил, что для Киева важно развивать береговые ракетные комплексы.

С учетом сложившейся ситуации, отметил Неижпапа, береговые ракетные комплексы станут одним из главных сдерживающих факторов в море, поскольку догнать Россию в области военно-морского вооружения Украина вряд ли сможет.

Он заявил, что ВСУ дает основной упор на развитие береговых ракетных комплексов и «гибридное противодействие» на водной территории на расстоянии до 320 километров.

«Конечно, мы понимаем, что никогда не достигнем мощностей России. Поэтому выбираем путь для выполнения текущих задач. Это постоянное присутствие на море для обеспечения своих интересов в зоне ответственности. Здесь речь идет о ракетном оружии, которое уже в скором времени поступит в наши военно-морские силы», - подчеркнул военнослужащий.

Отметим, ранее стало известно, что Украина намерена разместить вдоль всего своего морского побережья комплексы «Нептун». Они станут важным элементом сдерживания России в Черном и Азовском морях, заявляют в Киеве.

Неижпапа добавил, что украинская армия будет переходить на единый образец бронетехники, удовлетворяющей требования современной военно-морской пехоты.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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