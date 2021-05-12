Украина переоборудует свои аэродромы для приема и базирования тактической авиации стран НАТО

Командующий Военно-воздушными силами Украины Аркадий Вашутин сообщил о том, что переоборудование имеющихся аэродромов и создание там необходимых условий для базирования тактической авиации НАТО - одно из главных направлений работы ВВС сегодня.

«ВВС Украины должны иметь три приоритетных группы возможностей. Первая – возможность ведения противовоздушной обороны и отражение воздушного нападения противника. Вторая – наступательно-огневые, транспортные, разведывательные способности и третья – способности, обеспечивающие воздушным силам организационную и техническую взаимосовместимость с силами стран НАТО», - сообщил он, выступая на форуме «Украина 30» в Киеве.

Вашутин отметил, что наряду с созданием условий для базирования авиации Альянса на украинских аэродромах важно наладить возможность автоматизированного обмена с западными партнерами о воздушных угрозах.

Кроме того, подготовка войск должна проходить по единым стандартам, с обязательным выполнением совместных миссий.

Напомним: заявление уже не ново. Еще в 2019 году в Украине сообщили о планах переоборудовать свои аэродромы в соответствии со стандартами НАТО, но на каком этапе они сейчас и завершена ли разработка нормативно-правовой базы по адаптации сети военных воздушных гаваней, не сообщается.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей