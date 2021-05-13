Дело против Медведчука Путин воспринимает как акт агрессии США против России

О том, как может повлиять на ситуацию в Донбассе дело против нардепа Верховной рады Украины от ОПЗР Виктора Медведчука, рассказал член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Сергей Гармаш.

В эфире телеканала «Украина 24» он заявил, что президент РФ Владимир Путин может воспринимать этот шаг украинских властей как акт агрессии США против России.

Но на переговоры касательно Донбасса, по мнению Гармаша, эти события не отразятся, поскольку «специфика минского процесса оторвана от реальной жизни и идет по своим законам». А вот в целом на ситуацию на Донбассе, отмечает Гармаш, это может повлиять.

«Мне кажется, что у Путина сейчас немножко связаны руки. Так совпало, или не совпало, что объявление подозрения Медведчуку состоялось после визита Блинкена в Украину. Поскольку российские власти уверены, что Украина настолько несамостоятельна, что все делает только с подачи США, скорее всего, власти России сейчас рассматривают этот акт как акт агрессии США против российского руководства, такой вызов Путину», - сказал Гармаш.

Виктор Медведук ранее прокомментировал обыски у себя в доме в Киеве. Он заявил, что обыски проводились по делу о добыче газа в Крыму, при этом ничего противозаконного в доме, по его словам, найдено не было. Целью этих обысков, предполагает депутат, является политическое преследование.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей