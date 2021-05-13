В 25 милях от Одессы замечен российский корвет «Павел Державин»

Израильские истребители-невидимки F-35 впервые подверглись атаке средств ПВО. Огонь по ним был открыт во время очередного нападения ЦАХАЛ на сектор
Истребители НАТО массово отработали нанесение ударов по России с юга, запада и севера. Как стало известно, истребители НАТО реализовали массовый
Российский ПТРК «Корнет» оказался эффективным инструментом для борьбы с израильской бронетехникой. Несколько часов назад бойцы палестинского движения
К побережью США могла уже добраться российская атомная подводная лодка. Она прошла Атлантический океан скрытно от кораблей НАТО, передает Аvia.pro.
ВМС Ирана осуществили попытку атаковать атомную субмарину США в Персидском заливе — 13 скоростных лодок Корпуса стражей исламской революции
ВКС России пресекли третью провокацию французских истребителей за 72 часа. Об этом сообщает ряд СМИ. Ранее сообщалось о провокации, устроенной двумя
Командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа заявил, что для Киева важно развивать береговые ракетные комплексы. С учетом сложившейся ситуации, отметил
Корабли ВМФ РФ грозно выгнали украинские военные корабли из Азовского моря, блокировав их в портах, громко сообщает сегодня издание АвиаПро. При этом
Украинские войска впервые применили в Донбассе американский противотанковый ракетный комплекс TOW, ударив по позициям самопровозглашенных ЛДНР. Об
Россия снова попала под подозрение - ее уличили в использованием неизвестного электромагнитного вооружения. Как заявили в Вашингтоне, в ноябре 2020
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