В 25 милях от Одессы замечен российский корвет «Павел Державин»

В Черном море недалеко от Одессы был замечен российский военный корабль «Павел Державин».

Российское военное судно не заходило в территориальные воды Украины.

На запрос украинских пограничников российский военный корабль ответил. Судно идентифицировало себя как ракетный корвет «Павел Державин».

Эксперты предполагают, что корвет «Павел Державин» прибыл в район рядом с украинской границей из-за патрульного катера США Hamilton, который накануне заходил в Одессу. Подчеркивается, что российское судно находилось в 25 милях от Одессы.

Ранее корабль береговой охраны ВМС США USCGC Hamilton (WMSL-753) провел совместно с украинскими моряками учения по отработке действий в составе международной группы.

Украина заявляет, что корабли Черноморского флота РФ продолжают провокационные действия в черноморской акватории. Они проводят перехваты, а также отслеживают и сопровождают украинские корабли и военные суда других стран.

Ситуация в Черноморском регионе достаточно напряженная. Российские эксперты отмечают, что Москва вынуждена действовать жестко в данном регионе, так как влияние в нем пытается усилить НАТО.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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