Украина впервые применила в Донбассе американские ракетные комплексы

Украинские войска впервые применили в Донбассе американский противотанковый ракетный комплекс TOW, ударив по позициям самопровозглашенных ЛДНР. Об этом сообщает один из информационных сетевых ресурсов.

Представители десятой бригады ВСУ обрушили удары на район близ поселка Красный Партизан, который находится под контролем ДНР.

Ресурс Avia.pro сообщает, что Украиной был произведен как минимум один выстрел из американского противотанкового ракетного комплекса BGM-71 ТOW с дальностью действия до четырех с половиной километров.

Утверждается, что в результате обстрела минимум один ополченец погиб, еще три человека получили ранения различной степени тяжести.

Авторы допускают, что удар по позициям Народной милиции самопровозглашенной ДНР был осуществлен под контролем инструкторов Североатлантического Альянса - несколько дней назад они приехали на Украину.

Официально применение противотанкового ракетного комплекса TOW производства США в Киеве на текущий момент не комментируют.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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