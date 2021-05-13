Главком ООС: в Донбассе против ВСУ применяют лазерное оружие российского производства

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Главком ООС: в Донбассе против ВСУ применяют лазерное оружие российского производства
Украина

Против украинских военных применяется «лазерное оружие российского производства». Об этом заявил командующий операцией оккупационных сил в Донбассе, генерал-лейтенант ВСУ Сергей Наев на форуме «Украина 30. Безопасность страны», приуроченном к 30-летию Украины. 

Как заявил Наев, в этом году отмечается активное применение снайперских групп противника из состава сил специального назначения ВС РФ, вооруженных дальнобойными снайперскими винтовками калибра 12,7 мм, которые оснащены комплексами контрснайперской борьбы. Также командующий «ООС» заявил, что ополченцы применяют лазерные приборы оптико-электронного противодействия якобы для того, чтобы помешать «ведению визуального наблюдения». Командование ВСУ предполагает, что армии самопровозглашенных Республик применяют лазерный прибор разведки и противодействия ПАПВ 1ПН47, который состоит на вооружении российских ВС. По словам украинского генерала, на применение этого прибора указывают два случая с травмированиями военнослужащих ВСУ в апреле. 
 

Заметим, что эти сведения выглядят весьма провокационно, поскольку ранее президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что снайперские обстрелы в Донбассе сошли на нет.

Отметим, что ПАПВ 1ПН47 — это мобильный лазерный прибор оптико-электронного противодействия, предназначенный для выявления оптических и оптико-электронных средств, осуществляющих наблюдение и прицеливание, пишет Русская весна. Прибор препятствует наблюдению и прицеливанию. ПАПВ 1ПН47 может сделать инвалидом по зрению снайпера или наблюдателя.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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