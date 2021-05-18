Украина может начать строительство своих кораблей для флота ВМС

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Украина может начать строительство своих кораблей для флота ВМС
Украина / Наука и техника

Украина может начать строительство своих кораблей для ВМСУ по проектам датских компаний. Об этом сообщил на своей Facebook странице Директор департамента Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Дмитрий Волошенков.

Накануне этот вопрос обсуждали вице-премьер Украины Олег Урусский и посол Дании в Украине Оле Егберг Миккельсен. На встрече также присутствовали военный атташе Дании, капитан первого ранга Феликс Еббестад, а также представители датских судостроительных компаний «OMT», «SH Defense» и «Terma».


На своих заводах Украина хочет собирать новые многоцелевые патрульные корабли типа Knud Rasmussen class. Корабли такого класса отвечают нынешним потребностям украинского флота, уверены в Минобороны Украины.

Успешная реализация такого проекта, отмечают в Киеве, позволит не только обновить корабельный состав украинского флота, восстановить работу судостроительной отрасли, но и поспособствует укреплению имиджа Украины как надежного партнера.

При этом эксперты уже раскритиковали данную инициативу, отметив, что в итоге украинские заводы превратятся, по сути, в сборочные цеха. Ведь на них будут собирать корабли по чертежам датских специалистов, а потом эти же корабли продадут Украине.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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