Бойцы «Правого сектора» потеряли свой беспилотник на границе Крыма

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Бойцы «Правого сектора» потеряли свой беспилотник на границе Крыма
Украина

На Украине бойцы националистической группировки «Правый сектор» (запрещена в России, - Ред.) умудрились потерять принадлежащий им беспилотный летательный аппарат. Как следует из информации украинских СМИ, БПЛА исчез на границе с Крымом.

Издание «Херсон.нет» со ссылкой на командира местного подразделения уточняет, что дрон пропал с монитора близ села Поповки. Поиски его ведутся на территории Чонгарского сельсовета.

Дошло до того, что местные медиа разместили «ориентировку» потерянного националистами беспилотника и просят помощи у местных жителей. В описании говорится, что дрон белого цвета, в оснащении имеет бортовую камеру, а размах крыльев БПЛА составляет порядка 160 сантиметров.


До сих пор разыскать аппарат не удалось, судьба его остается неизвестной. Не исключено, что управление дроном, который наверняка собирал разведданные для будущих провокаций на территории Крыма, было перехвачено.

Напомним, ранее стало известно о том, что украинские военные сбили в Донбассе принадлежащий ОБСЕ беспилотник. По некоторым данным, к инциденту причастна мобильная группа радиоэлектронной борьбы 20-го отдельного батальона РЭБ ВСУ. Ей удалось заглушить сигнал CAMCOPTER S-100. БПЛА утратил управление и рухнул.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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