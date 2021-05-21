Украинские военные атаковали позиции ДНР с применением танков Т-64

Украинские военные, нарушив договоренности по деэскалации ситуации в демаркационной зоне в Донбассе, атаковали позиции самопровозглашенной Донецкой народной республики, применив танки Т-64.

Информационный ресурс Аvia.prо сообщает, что по условиям достигнутых ранее соглашений, танки запрещено применять в Донбассе. Но появилась информация, что тяжелые танки Т-64 ВСУ нанесли не менее шести ударов по району населенного пункта Заиченко.

В докладе мониторинговой миссии ОБСЕ отмечается, что огонь был открыт с западо-северо-западного направления. 6 воронок наблюдатели заметили у автодороги Т0519, в поле у этой автодороги и южнее ее. Специалисты, изучив воронки, пришли к выводу, что они образовались в результате разрыва танковых снарядов.

Стоит отметить, что ВСУ не применяли уже длительное время тяжелое вооружение против сил ДНР. Поэтому, как предполагают эксперты, эта атака была осуществлена, чтобы «прощупать» оборону ЛДНР. Полученные сведения могут учитываться в подготовке наступления по прорыву украинских сил к российским границам, с последующим взятием в кольцо ДНР.

Но эксперты отмечают, что ВСУ не смогут совершить танковый прорыв, поскольку на данный момент объединенные силы ЛДНР вооружены несколькими сотнями противотанковых ракетных комплексов и ракет для уничтожения тяжелой военной техники.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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