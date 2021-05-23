Эксперт объяснил, почему «Железный купол» не спасет Украину от ракет России

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Эксперт объяснил, почему «Железный купол» не спасет Украину от ракет России
Украина

Окрыленные успехами «Железного купола» Израиля, которому во время противостояния с ХАМАС удалось отразить примерно 90 процентов выпущенных ракет из сектора Газа, украинские специалисты заговорили о необходимости покупки или разработки высокотехнологичной системы противоракетной обороны. Причем, как можно скорее, учитывая «российскую угрозу».

Эксперты, впрочем, к подобным призывам относятся весьма критично, так как понимают, что подобное на практике нереализуемо (по крайней мере, в ближайшее время) в силу ряда причин. 

Первое и главное - у Киева нет на «Железный купол» денег.

Второе - у Украины нет времени, чтобы создать самой свою систему ПРО наподобие той, которой располагает Израиль.

Ну и третье - никакой комплекс не дает 100-процентную гарантию защиты. И это весь мир отчетливо наблюдал на примере Израиля. Непробиваемый «Железный купол» остался пробиваемым - пусть и на 10 процентов. Причина - в плотности огня, который обрушил на Израиль ХАМАС.

Глава правления Украинского милитаристского центра Тарас Чмут недавно в эфире телеканала «Украина-24» популярно объяснил для тех украинцев, которые загорелись идеей «Железного купола», почему она является бесперспективной.

Он, как уже говорилось выше, напомнил, что у страны нет денег на покупку готового решения ПРО. Но даже если бы и были, покупка стала бы довольно проблематичной, так как систему «никто не продаст».

КБ Луч и Южное предлагают проекты на уровне эскизов, но для их реализации необходимо 5-10 лет, а также деньги.

Но если у Украины и будет свой «Железный купол», надеяться на него не стоит.

«Конечный результат не будет гарантировать безопасность Украины, так как любая система ПРО одинаково пробивается», - пояснил Чмут.

По словам эксперта, в отличие от Израиля, небольшой страны с большим бюджетом и четким врагом,  у Украины другой враг другой и другая география.

«Того количества, как в Израиле, при колоссальной стоимости, нам недостаточно – мы не сможем перекрыть всю страну. Причем Россия имеет огромное количество как советских крылатых ракет, так и новых, которыми они перевооружаются. Аккумулировав эти силы, они смогут пробивать нашу условную ПРО, которой еще нет, там, где это надо», - резюмировал Чмут.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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