Украинский политолог: если на Украине базы НАТО и появятся, то нескоро

На Украине, рассуждая об «агрессии России», о строительстве баз НАТО на территории страны многие говорят уже как об свершившемся факте. Но это иллюзия, утверждает руководитель политических программ Украинского института будущего Юрий Романенко.

По его словам, если военные базы Альянса когда-нибудь и появятся на Украине, то точно нескоро.

«Скорее Маск улетит на Марс, чем в Украине будут размещены базы НАТО. В то, что в 2024 году Маск отправит ракету на Марс, я искренне верю, а в то, что в 2024 или 2030 году здесь будут базы Североатлантического Альянса – не верю. Это просто не в интересах стран-членов НАТО», - пояснил эксперт во время чата с журналистами в редакции украинского издания «Главред».

Причем, Юрий Романенко убежден, что Соединенные Штаты будут первыми, кто воспротивится этой идее. И сейчас это наглядно видно. Так, готовится встреча Путина и Байдена, Россия и Штаты, подчеркивает эксперт, явно заняли позицию поиска точек соприкосновения интересов.

«И это понятно: Вашингтон не хочет вступать в лепешку, которую корова после себя оставила», - образно резюмировал Юрий Романенко.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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