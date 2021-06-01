Украина массово перебрасывает свои ракетные комплексы и системы ПВО на границу с Крымом

В Министерстве обороны Великобритании заявили, что в случае необходимости они готовы повторить инцидент с вхождением военных кораблей в
Россия отозвала из Сирии свои дальние бомбардировщики-ракетоносцы Ту-22М3. Самолеты вернулись на места своей постоянной дислокации. Путь домой
Аналитики китайского обозревателя «Sohu» сообщили о хитрой стратегии России, которая «побила США их же оружием». Именно неожиданное появление в 2020
Перемещение российского корабля-разведчика «Карелия» к берегам Гавайских островов может быть результатом «крымского сценария 2.0», который имеет
К побережью США были направлены не менее 50 российских боевых кораблей. Китайское издание «Sohu» сообщает, что РФ решила жестко отреагировать на
Расследование Вашингтона о происхождении коронавируса в лабораторных условиях разгневало власти Китая. Издание, считающееся рупором Коммунистической
Израиль использовал новейшие системы противовоздушной обороны во время последнего конфликта с ХАМАСом. Isroil.Info сообщает, что ЦАХАЛ применил во
Российские гиперзвуковые ракеты на Ту-22М3 в Сирии угрожают всему южному флангу НАТО, следует из публикаций западных СМИ, посвященных постоянному
В районе армяно-турецкой границы замечены истребители ВВС Армении Су-30СМ. Самолеты выполняли полеты на низкой высоте, по всей видимости, чтобы
Китайский медиа-ресурс «Sohu» написал о достижениях России в сфере модернизации вооружения. Как сообщают авторы публикации, Россия располагает
ОБСУДИТЬКомментарии для сайта Cackle