Украина массово перебрасывает свои ракетные комплексы и системы ПВО на границу с Крымом

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Украина массово перебрасывает свои ракетные комплексы и системы ПВО на границу с Крымом
Украина

Украина массово перебрасывает свои ракетные комплексы и системы ПВО на границу с Крымом, сообщает сегодня Avia.pro со ссылкой на свои неназванные источники. Фото и видео в качестве доказательства у издания отсутствуют.

Согласно источнику, колонны военной техники ВСУ с ракетными комплексами и средствами ПВО (название систем тоже не приводится) были замечены сразу в нескольких районах украинско-российской границы. Перебрасывают их, как утверждается, поближе к Крыму с западной и центральной Украины.


Точное количество ЗРК неизвестно, но речь может идти не менее чем о шести комплексах ПВО, пишут авторы, ссылаясь на кадры переброски, которые почему-то не сочли необходимым опубликовать.

Столь массовая переброска вооружения может свидетельствовать о новых попытках Киева повысить градус напряжения на границе Украины и Крыма.

Подробностей развертывания украинских средств ПВО нет, но не исключено, что ВСУ готовятся к новым провокационным военным учениям. И если это на самом деле так, у России точно найдется чем ответить на маневры, особенно, если они будут угрожать ее территории.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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