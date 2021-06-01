Поставленные в Сирию российские ракетные комплексы «Корнет» оказались у палестинцев

Поставленные в Сирию российские ракетные комплексы оказались у палестинцев.

Стало известно, что Сирия российские ракетные комплексы, которые ей продавала Россия, перепродавала палестинцам. Портал Avia.pro, ссылаясь на арабский телеканал «Аль-Джазира», заявил, что в секторе Газа эксперты узнали о противотанковых ракетных комплексах «Корнет», которые поступили на вооружение сирийской правительственной армии около 10-15 лет назад.

Эксперты удивились наличию у палестинцев такой техники из Сирии, ведь в САА испытывают ее дефицит.

«Вчера Аль-Джазира показала видео (изнутри туннелей) с героями «Мукавама» - на видеокадры попали несколько ракетных комплексов «Корнет»... Тщательное изучение российских ракетных комплексов «Корнет» (9М133) позволило установить, что они были изготовлены между 2004 и 2008 и поставлены в Сирию российской стороной», - цитирует издание Syrian Military Capabilities.

Как СМИ сообщали ранее, во время недавнего палестино-израильского конфликта с использованием «Корнетов» были уничтожены не менее двух израильских танков, а также несколько бронеавтомобилей.

До сих пор остается неизвестным, как именно сирийское вооружение оказалось на территории сектора Газа. Эксперты не исключают, что этот инцидент заставит Россию ограничить поставки своего вооружения в арабскую республику.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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