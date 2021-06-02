Самолет США пытался отогнать российские подлодки от трех американских кораблей

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Самолет США пытался отогнать российские подлодки от трех американских кораблей
В Мире

Несколько часов назад группа в составе трех десантных кораблей Военно-морских сил США с 2.5 тыс. морских пехотинцев на борту начала готовиться к транзиту в Красное море через Суэцкий канал. В этой связи противолодочные самолеты стали заметно активнее - они осуществляют постоянный мониторинг обстановки в регионе, отслеживая возможное перемещение российских субмарин, а также выполняют расстановку маяков.


Американский противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon в последнее время регулярно появляется близ базы ВМФ РФ в Тартусе (Сирия). Изначально предполагалось, что его полеты связаны со скорым прибытием в регион международной авианосной ударной группы, возглавляемой авианосцем «Queen Elizabeth» ВМС Великобритании. Но на самом деле, как уверяет ресурс Avia.pro, объясняются они транзитом амфибийно-десантной группы США.

Авторы предполагают: американское командование ожидало, что на пути следования десантных кораблей появятся российские подлодки и боевые корабли, поэтому якобы решило «перестраховаться и отогнать российские подлодки» посредством Boeing P-8A Poseidon заранее.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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