К побережью США были направлены не менее 50 российских боевых кораблей. Китайское издание «Sohu» сообщает, что РФ решила жестко отреагировать на
Аналитики китайского обозревателя «Sohu» сообщили о хитрой стратегии России, которая «побила США их же оружием». Именно неожиданное появление в 2020
Перемещение российского корабля-разведчика «Карелия» к берегам Гавайских островов может быть результатом «крымского сценария 2.0», который имеет
Россия отозвала из Сирии свои дальние бомбардировщики-ракетоносцы Ту-22М3. Самолеты вернулись на места своей постоянной дислокации. Путь домой
Поставленные в Сирию российские ракетные комплексы оказались у палестинцев. Стало известно, что Сирия российские ракетные комплексы, которые ей
Расследование Вашингтона о происхождении коронавируса в лабораторных условиях разгневало власти Китая. Издание, считающееся рупором Коммунистической
Несколько часов назад группа в составе трех десантных кораблей Военно-морских сил США с 2.5 тыс. морских пехотинцев на борту начала готовиться к
Украина массово перебрасывает свои ракетные комплексы и системы ПВО на границу с Крымом, сообщает сегодня Avia.pro со ссылкой на свои неназванные
В районе армяно-турецкой границы замечены истребители ВВС Армении Су-30СМ. Самолеты выполняли полеты на низкой высоте, по всей видимости, чтобы
Российские гиперзвуковые ракеты на Ту-22М3 в Сирии угрожают всему южному флангу НАТО, следует из публикаций западных СМИ, посвященных постоянному
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