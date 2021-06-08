В НАТО признали украинскую армию неподготовленной к войне

Вот уже несколько лет Украина заявляет о желании вступить в НАТО, однако Киев, вероятно, мало что делает для этого. Дело в том, что Вооруженные силы Украины обладают слабым боевым потенциалом, не готовы к войне и не соответствуют стандартам НАТО. Об этом пишет в Телеграм-канале «Военный обозреватель».

Известно, что в ходе учений Silver Saber-2021 в Житомирской области была проведена проверка подразделений Сил специальных операций (ССО) ВСУ. В итоге украинские военнослужащие были признаны недостаточно подготовленными к работе в составе Сил быстрого реагирования НАТО.

В частности, у бойцов ВСУ выявили низкий уровень изучения боевых уставов и тактических знаков. Кроме того, украинские военные слабо владеют иностранными языками.

Ранее в Украину прибыли инструкторы из Канады для обучения ССО, однако выполнили свою работу некачественно. Кроме того, в Украине наблюдается высокий отток специалистов, которые соответствуют стандартам НАТО.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что разочарован тем, что его страну не пригласили на саммит НАТО, который намечен на 14 июня. Глава украинского МИД заявил, что «российская агрессия» направлена и против Альянса, поэтому поведение этой организации по отношении к Украине вызывает недоумение.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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