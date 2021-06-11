«Свиту» Филиппа Киркорова после «шашлычного» скандала засняли на пляже

Image 16+
«Свиту» Филиппа Киркорова после «шашлычного» скандала засняли на пляже
Знаменитости

После скандальной премии Муз-ТВ 54-летний король поп-эстрады Филипп Киркоров отправился в Дубай понежиться на теплом солнце. На своей странице в Instagram артист опубликовал снимок в одних плавках. Певец заметно сбросил вес и подкачал фигуру, чем решил похвастаться. Однако подписчиков смутили другие фото, на которых запечатлены танцор и фотограф Киркорова. Мужчины демонстрируют свои накачанные тела в одних плавках. Об этом сообщает «Life.ru».

Так, под публикацией в соцсети Филипп Бедросович отметил своего фотографа Юрия Муравьева, который ранее фотографировал артиста на красной дорожке во время Премии Муз-ТВ. Безусловно, фотограф обратил на себя массу внимания, ведь своим накачанным телом он может затмить любого манекенщика.

Третьим участником откровенных фото оказался танцор и хореограф Константин Вечерский, который много лет сотрудничает с Киркоровым и даже танцевал на Евровидении-2011 в номере представительницы Молдавии Натальи Гордиенко.

А вот рэпера и блогера Давы в сопровождении Филиппа не оказалось, хотя буквально недавно их тандем демонстрировал пылкие чувства на Премии Муз-ТВ.

Напомним, что демонстрация эпатажного перфоманса Киркорова и Давида Манукяна крайне возмутила бывшего продюсера Светланы Лободы и создателя известного тревел-шоу «Орел и Решка» Нателлу Крапивину. Та оставила едкий комментарий под снимком Филиппа Бедросовича на его личной странице в Instagram. Сам Киркоров не стал молчать, и записал ответное агрессивное видеообращение продюсеру. Конфликт между звездами продолжается.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Телеведущий Андрей Норкин сорвался на сына Олега Табакова из-за его критики российских властей

25-02-2021, 12:20

Бывшая жена Аршавина прячет лицо из-за аутоиммунного заболевания

12-01-2021, 12:40

Раскрыты итоги финала нового сезона шоу «Холостяк» с рэпером Тимати

11-01-2021, 13:15

Ксения Собчак показала синяки на ногах

29-12-2020, 12:15

Актер Збруев считает, что коронавирус страшнее атомной бомбы

27-12-2020, 22:45

Виктория Боня рассказала о зарплатах на проекте «Дом-2»

27-12-2020, 11:30

Валерию раскритиковали за поздравление с католическим Рождеством

25-12-2020, 17:20

Муцениеце нравилась агрессивность Прилучного

22-12-2020, 19:55

Сябитова предрекла кризис в отношениях Авербуха и Арзамасовой

22-12-2020, 15:10

Шнуров отказался прививаться от коронавирусной инфекции

21-12-2020, 12:10

Певица Таисия Повалий живет на 50 тысяч рублей в месяц

18-12-2020, 11:50

Иосиф Пригожин: Меладзе не покажут на новогодних «голубых огоньках»

17-12-2020, 18:35

Виктория Боня считает, что вакцинация от COVID-19 проводится для стерилизации женщин

16-12-2020, 11:25

Десятидневная детокс-диета тучной певицы обеспокоила ее фанатов

15-12-2020, 23:55

Ирина Пингвинова стала «Человеком года» на «Доме-2»

15-12-2020, 13:50

Самыми популярными российскими актерами года названы Антон Батырев и Мария Куликова

14-12-2020, 21:00

Прилучный вернулся на работу после пластической операции

14-12-2020, 17:00

Мария Шукшина назвала сумму гонораров за участие в скандальных шоу

14-12-2020, 14:55

Домработница Киркорова объяснила причину увольнения после 30 лет работы

14-12-2020, 12:20

Дочь Михаила Ефремова рассказала о домашнем насилии и психологических травмах

9-12-2020, 19:10

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
Позиции турецких военных в Сирии уничтожены ударом российских «Краснополей»
  • 8-06-2021, 09:10

Позиции турецких военных в Сирии уничтожены ударом российских «Краснополей»

По позициям турецких военных в Сирии нанесен удар корректируемыми артиллерийскими боеприпасами «Краснополь». Информацию об этом опубликовал

В Минздраве объяснили, как у россиян появились прививки без их ведома
  • 8-06-2021, 10:10

В Минздраве объяснили, как у россиян появились прививки без их ведома

В российском Минздраве прокомментировали ситуацию с появлением фейковой информации на портале Госуслуг о вакцинации против коронавируса некоторых

Турцию могут надолго закрыть для российских туристов
  • Вчера, 00:10

Турцию могут надолго закрыть для российских туристов

Эксперты полагают, что на фоне сложных политических взаимоотношений Турции и России, связанных с обстановкой в Сирии, Москва может надолго отложить

В США заявили о невозможности защитить Украину и Грузию от России
  • 8-06-2021, 23:00

В США заявили о невозможности защитить Украину и Грузию от России

Американские СМИ указали на военное превосходство России в большинстве стран постсоветского пространства, и сообщили о недостаточных действиях НАТО

Экс-глава «Моссад»: российское присутствие в Сирии мешает Израилю
  • 9-06-2021, 08:10

Экс-глава «Моссад»: российское присутствие в Сирии мешает Израилю

Бывший глава израильской разведки «Моссад» Йоси Коэн заявил о том, что военное присутствие России в Сирии мешает Израилю действовать в своих

Авианосная ударная группировка Великобритании движется в сторону базы ВМФ РФ в Сирии
  • 8-06-2021, 09:15

Авианосная ударная группировка Великобритании движется в сторону базы ВМФ РФ в Сирии

Авианосная ударная группировка, возглавляемой кораблем «Queen Elizabeth» ВМС Британии, вновь взяла курс на восток Средиземного моря после короткой

Новости партнеров
Новости партнеров
Три военных корабля ВМС НАТО выдвинулись в сторону пролива Босфор для прохода в Черное море
  • 8-06-2021, 09:55

Три военных корабля ВМС НАТО выдвинулись в сторону пролива Босфор для прохода в Черное море

Группа боевых кораблей НАТО в составе трех авианосцев вышла в пролив Босфор для вхождения в Черное море. Эксперты предполагают, что курс в сторону РФ

Четыре российских истребителя в Сирии нанесли 38 ударов за сутки по позициям террористов
  • Вчера, 09:55

Четыре российских истребителя в Сирии нанесли 38 ударов за сутки по позициям террористов

Вечером в среду, 9 июня, четыре истребителя ВКС РФ нанесли очередную серию ударов по позициям террористов в сирийской пустыне. Всего же число атак

ВСУ намерены использовать резиновые лодки из США для высадки десанта в тылу противника
  • 9-06-2021, 06:05

ВСУ намерены использовать резиновые лодки из США для высадки десанта в тылу противника

Политтехнолог из Одессы Алексей Цветков объяснил, для чего США поставляют военно-морским силам Украины резиновые лодки. Несмотря на то, что со

Страны закрывают границы из-за нового дельта-штамма коронавируса
  • Вчера, 19:30

Страны закрывают границы из-за нового дельта-штамма коронавируса

Недавно в Индии был обнаружен новый дельта-штамм коронавируса, что стало поводом для паники в мировом информационном пространстве. Вирус, который