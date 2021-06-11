«Свиту» Филиппа Киркорова после «шашлычного» скандала засняли на пляже

После скандальной премии Муз-ТВ 54-летний король поп-эстрады Филипп Киркоров отправился в Дубай понежиться на теплом солнце. На своей странице в Instagram артист опубликовал снимок в одних плавках. Певец заметно сбросил вес и подкачал фигуру, чем решил похвастаться. Однако подписчиков смутили другие фото, на которых запечатлены танцор и фотограф Киркорова. Мужчины демонстрируют свои накачанные тела в одних плавках. Об этом сообщает «Life.ru».

Так, под публикацией в соцсети Филипп Бедросович отметил своего фотографа Юрия Муравьева, который ранее фотографировал артиста на красной дорожке во время Премии Муз-ТВ. Безусловно, фотограф обратил на себя массу внимания, ведь своим накачанным телом он может затмить любого манекенщика.

Третьим участником откровенных фото оказался танцор и хореограф Константин Вечерский, который много лет сотрудничает с Киркоровым и даже танцевал на Евровидении-2011 в номере представительницы Молдавии Натальи Гордиенко.

А вот рэпера и блогера Давы в сопровождении Филиппа не оказалось, хотя буквально недавно их тандем демонстрировал пылкие чувства на Премии Муз-ТВ.

Напомним, что демонстрация эпатажного перфоманса Киркорова и Давида Манукяна крайне возмутила бывшего продюсера Светланы Лободы и создателя известного тревел-шоу «Орел и Решка» Нателлу Крапивину. Та оставила едкий комментарий под снимком Филиппа Бедросовича на его личной странице в Instagram. Сам Киркоров не стал молчать, и записал ответное агрессивное видеообращение продюсеру. Конфликт между звездами продолжается.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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