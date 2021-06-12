Военная прокуратура Сирии предоставила новые доказательства поддержки террористов Штатами

В пятницу, 11 июня, в ходе брифинга для прессы представители военной прокуратуры Сирии предоставили неопровержимые доказательства того, что США оказывают поддержку группировкам, которые признаны международным сообществом террористическими.

Они были собраны в течение нескольких лет в ходе расследования, которое проводилось.

Согласно информации нашего источника в САР, представитель военной прокуратуры рассказал, что Штаты завербовали большое количество террористов, часть из которых принадлежали к Исламскому Государству («Даиш», террористическая группировка, запрещенная в России), и перебросили их на свою военную базу в районе Аль-Танф, граничащей с Иорданией.

Боевики там интенсивно тренируются не менее трех недель под контролем американских инструкторов. Их намеренно «натаскивают» для того, чтобы они могли совершать нападения и теракты с использованием современной военной техники и методов разведки.

В прокуратуре добавили , что собранных доказательств достаточно для того, чтобы выдвинуть обвинения Вашингтону в подготовке террористических операций против суверенного государства и члена ООН.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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