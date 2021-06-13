В Донбассе беспилотник ВСУ пытались сбить камнями

Вакцинация от коронавируса в России началась в прошлом году, но число случаев COVID-19 продолжает расти. Хоть получить прививку может практически
Россия не может допустить того, чтобы Украина стала членом НАТО. Об этом сообщил источник в Генштабе Минобороны РФ, передает МК . Он добавил, что
Американский генерал, глава Комитета начальников штабов ВС США Марк Милли выступил с очередным резонансным заявлением. На этот раз он решил
Военный эксперт, обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко рассказал, может ли Россия в ответ на размещение американского вооружения на
В пятницу, 11 июня, в ходе брифинга для прессы представители военной прокуратуры Сирии предоставили неопровержимые доказательства того, что США
Недавно в Индии был обнаружен новый дельта-штамм коронавируса, что стало поводом для паники в мировом информационном пространстве. Вирус, который
США и НАТО неустанно устраивают возле границ России провокации. Одной из последних стал «визит» стратегического бомбардировщика B-52H Stratofortress,
Еще недавно американцы заявляли, что разговоры о наличии гиперзвукового оружия у России и Китая являются не чем иным, как сказкой. Но сегодня
Китайские авторы издания Sohu считают, что России благодаря проводимым военным учениям удается сдерживать давление со стороны НАТО. Недавно глава
Аналитики «Washington Examiner» сообщили о вероятном расположении российской подлодки возле британского полуострова Корнуолл, на котором проходит
ОБСУДИТЬКомментарии для сайта Cackle