В Донбассе беспилотник ВСУ пытались сбить камнями

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В Донбассе беспилотник ВСУ пытались сбить камнями
Украина

Украина продолжает активно использовать беспилотники в Донбассе, в том числе для слежения за силами самопровоглашенной ДНР. БПЛА работают и на сверхмалых высотах.

Телеграм-канал «Военный осведомитель» опубликовал видео, снятое украинским беспилотником во время разведывательного полета над четырьмя позициями самопровоглашенных ЛДНР. По сути, это нарезка кадров.

Привлекает к себе внимание способы, которыми попытались сбить дрон. Речь идет не о задействовании средств ПВО. По всей видимости, украинский беспилотник они не засекли. Вероятно, по причине того, что полет он совершал на сверхмалой высоте.


«Бойцы пытались сбить его и из стрелкового оружия и даже камнями», - говорится в описании к видео.

Так, на одном из участков маршрута БПЛА один из бойцов попытался сбить посредством автомата. На другом представитель ЛДНР не нашел лучшего инструмента, чем камень. Он быстро поднял его и бросил. Обе предпринятые попытки оказались неудачными. Еще один военный, увидев пролетающий беспилотник, принялся бежать.

Что это был за БПЛА, не уточняется. Известно, что Украина располагает в том числе и турецкими Байрактарами, но применять их в Донбассе не спешит.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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