Бывшая жена Гусинского рассказала о совместной жизни с олигархом

Елена Гусинская, жена беглого олигарха, основателя НТВ и ТНТ Владимира Гусинского решила откровенно рассказать о совместной жизни с ним.

Известно, что Владимир и Елена познакомились в конце 90-х годов. Они поженились, завели троих детей. Вместе с мужем Елена ухала за границу, и пока он отбывал срок в тюрьме, она верно его ждала. Однако вскоре супруги развелись. Елена, которая является юристом по образованию, сейчас проживает в Лондоне, а Владимир – в Испании.

На своей странице в Facebook она описала один примечательный случай. Однажды Елена поссорилась с супругом, и тот замахнулся на нее. Однако у него ничего не вышло, так как жена разбила бутылку шампанского и в руках у нее осталась «розочка», с которой она намеревалась наброситься на мужа, однако тот быстро поднялся и пустился наутек, но споткнулся и уронил очки.

Владимир принялся нащупывать их на полу, но Елена наступила на очки, раздавила их ногой и добавила: «Знай наших!».

Елена призналась, что Владимир часто применял к ней рукоприкладство, но в тот момент он кричал охранникам, что его «убивают». Олигарху тогда удалось бежать, а в руках у супруги оказался газовый пистолет.

«Гусь бежал зигзагами, я выстрелила пару раз для пущей острастки», — написала Елена.

По словам женщины, Гусинский недолюбливал ее друзей, считал их «лагерной пылью» и клопами, которым от нее нужны только деньги. Но Елена отмечает, что ее знакомые и приятели, которые дружили с ней с университетских времен, не могли предвидеть, что она встретит на своем пути изнеженного олигарха, пишет mk.ru .

После инцидента с бутылкой Гусинский заблокировал банковскую карту супруги, отнял у нее авто, стал угрожать ей разводом и перебрался в отдельную квартиру.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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