The Times назвало Черное море местом начала полномасштабной войны

Китайское национальное космическое управление (CNSA), как стало недавно известно, отклонили заявку США на участие в научных работах на борту новой
Президент РФ Владимир Путин обратился с конкретным поручением к министру обороны России Сергею Шойгу после провокации британского эсминца у берегов
Как стало известно, система MarineTraffic показала, что два корабля ВМС стран НАТО находятся поблизости Севастополя в результате фальсификации:
Европейские эксперты давно разрешили применять вакцину Pfizer от коронавируса для детей 12-15 лет. К сентябрю такое же решение должно быть одобрено и
Еженедельная британская газета «The Times» проинформировала о попытке России окончательно уничтожить свои взаимоотношения с Западом. По мнению
Как известно, отношения между Россией и Западом в последнее время сильно накалились. Некоторые эксперты считают, что если ситуация ухудшится, то
Эксперты Роспотребнадзора рассказали россиянам об особенностях вакцинации от коронавируса. Об этом сообщает «Общественная служба новостей». Так,
Цвет глаз может предупреждать о риске развития определенных состояний и заболеваний. Специалисты призывают помнить о них, чтобы вовремя распознать
В России с недавнего времени наблюдается рост заболеваемости коронавирусом. В этой связи медики и чиновники вновь заговорили о необходимости
Женщина из Квинсленда заразилась COVID-19 от полностью привитого работника отеля, с отрицательным ПЦР-тестом. Об этом сообщает австралийское бюро
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