Еженедельная британская газета «The Times» проинформировала о попытке России окончательно уничтожить свои взаимоотношения с Западом. По мнению обозревателей, президент РФ Владимир Путин по-прежнему стремится к эскалации напряжённости в отношениях с НАТО, и инцидент с британским эсминцем якобы стал этому подтверждением. Об этом пишет «ИноСМИ».

После того, как британский эсминец «Дефендер» 23 июня незаконно вторгся в российские территориальные воды вблизи Крыма, военный самолет Су-24 осуществил предупредительные выстрелы в сторону судна ВС Великобритании. Несмотря на то, что британский эсминец определенно нарушил государственные границы РФ, в Великобритании назвали данный демарш корабля как «защиту свободы водных путей».

«Когда русское судно делает предупредительные выстрелы по носовой части британского эсминца, а мощный военный самолёт Су-24 сбрасывает бомбы по курсу его движения, вы понимаете, что президент Путин по-прежнему стремится к эскалации напряжённости в отношениях с НАТО. Вероятнее всего, именно акватория Черного моря в будущем станет ареной полномасштабного военного противостояния с Западом — поскольку Москва очень остро и радикально реагирует на законное присутствие в этом регионе сил НАТО», - прокомментировало издание «The Times».

Примечательно, что в Минобороны Великобритании вообще отрицают факт вхождения британского эсминца в российские воды — как и то, что российские корабли и самолеты дали по судну несколько предупредительных выстрелов, и вынудили эсминец покинуть воды РФ.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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