Новая вспышка коронавирусной инфекции была зарегистрирована на территории Израиля, который несколько недель назад сообщил о тотальной иммунизации
Президент РФ Владимир Путин обратился с конкретным поручением к министру обороны России Сергею Шойгу после провокации британского эсминца у берегов
Обозреватель телеканала «Царьграда» Юрий Пронько пригласил в свою передачу «Царьград. Главное» экспертов для того, чтобы разобраться в законности
Журналист британского таблоида Daily Mail Марк Никол 23 июня сего года, когда в Черном море произошел инцидент с Defender, находился на борту этого
Россию накрыла третья волна коронавируса, поэтому вакцинация, которая еще недавно была желательной мерой защиты от инфекции, приобрела
Британский таблоид The Times сообщил о том, что Путин и весь ВМФ РФ бессилен против ВМС Великобритании. «Дерзкая Британия заявляет Путину: ты не
Эксперты Роспотребнадзора рассказали россиянам об особенностях вакцинации от коронавируса. Об этом сообщает «Общественная служба новостей». Так,
Еженедельная британская газета «The Times» проинформировала о попытке России окончательно уничтожить свои взаимоотношения с Западом. По мнению
В Турции двояко отреагировали на вторжение британского эсминца в территориальные воды России близ Крыма. Позиция страны, прослеживаемая в статье
После вторжения эсминца Королевского флота Великобритании в территориальные воды России в Черном море и прохождения недалеко от крымского побережья
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