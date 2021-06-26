Window on Eurasia: В России число пенсионеров рекордно сокращается, власть экономит миллиарды

В период с начала 2019 года по апрель 2021 года количество российских пенсионеров сократилось на 1 276 000 человек, пишет обозреватель Пол Гобл в своей статье на Window on Eurasia . Он подчеркивает, что это самое большое сокращение с тех пор, как Росстат начал регистрировать статистику в 1998 году. И оно позволило властям сэкономить на пенсионных расходах 240 миллиардов рублей.

Частично снижение числа пенсионеров в стране поясняет рост смертности пожилых в результате пандемии, отмечает автор, ссылаясь на сведения Ольги Александровой из Федерального социологического исследовательского института.

«Но многих из этих смертей можно было избежать, и они произошли только из-за сокращения медицинского обслуживания, которое Москва проводит в рамках программы «оптимизации», - сказано в публикации.

Наталья Ненашева из исследовательской компании Topline говорит, что если количество пенсионеров сократится на 500 000, «государство сможет экономить на социальных расходах минимум 100 миллиардов рублей (1,3 миллиарда долларов США) в год».

Автор отмечает, что во время пандемии власти вынуждены поддерживать определенные категории населения и бизнес. Но эта цифра и сбережения от сокращения пенсий различаются по своему конечному результату, уверяет он.

Расходы на бизнес во время пандемии - единовременные расходы, тогда как сбережения от сокращений пенсий - постоянные.

К сожалению, никто в России, кроме конкурентной политической системы, не ставит вопросов о том, что нужно делать в этой ситуации, резюмирует он.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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