Мария Кожевникова объяснила свой отказ от вакцинации против COVID-19

Мария Кожевникова рассказала, почему не собирается вакцинироваться от коронавируса.

Актриса, звезда сериала «Универ», бывший депутат Госдумы Мария Кожевникова до сих пор не сделала себе прививку от коронавируса. По ее словам, и в скором будущем делать этого не намерена. Более того, она пообещала стоять в первых рядах среди протестующих, если вдруг вакцинацию сделают обязательной для каждого.

Как призналась бывший парламентарий, у нее есть уверенность в опасности вакцины: инъекция несёт в себе риски. Причем, Кожевникова конкретно за или против вакцинации не выступает, она лишь ратует за то, чтобы человека насильно не заставляли, чтобы у него было право выбора. И добавила, что обязательно придет митинговать, если такое право на выбор ущемят и обяжут всех поголовно пройти процедуру.

Актриса отметила, что абсолютно здоровый человек сможет перенести вакцинацию без неприятных последствий. Однако, у нее есть масса примеров из жизни, когда после прививки от коронавируса люди сталкивались с проблемами.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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