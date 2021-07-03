Мария Кожевникова объяснила свой отказ от вакцинации против COVID-19

В Черном море после «Прямой линии» с президентом РФ Владимиром Путиным вновь усилилась активность стран НАТО. Члены военного блока ведут разведку,
В Черном море стартовали учения Sea Breeze-2021, крупнейшие за последние десять лет. В них примут участие 40 кораблей, 30 летательных аппаратов,
Эксперт по организации здравоохранения РФ, врач Евгений Ковалев рассказал о том, какой процент людей, привитых от коронавируса, заболевает им, и с
Политический аналитик из Польши Григорий Кучинский высказал мнение, что выросшая активность России в Черном море превратилась для НАТО, а заодно и
Российский генетик Сергей Киселев объяснил, чем могут быть опасны прививки против коронавируса и кому они противопоказаны. В эфире программы «Шафран»
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о необходимости заключения нового соглашения о мире в Сирии. Произошло это после того, как российские
Вирусолог, международный эксперт по биологической безопасности Григор Григорян в интервью американскому VERELQ предупредил об опасности, которую
Представитель главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий сообщил о том, что Россия вывела практически весь свой корабельный
Американский военный аналитик, основатель организации Stop NATO Рик Розофф на портале Anti-Bellum рассказал, что НАТО готовит крупную боевую операцию
Врач доказательной медицины из Израиля Борис Бриль в прямом эфире Instagram «прошелся» по связанным с вакцинацией мифам, которые распространяются в
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