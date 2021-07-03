Мария Кожевникова объяснила свой отказ от вакцинации против COVID-19

Image 16+
Мария Кожевникова объяснила свой отказ от вакцинации против COVID-19
Знаменитости

Мария Кожевникова рассказала, почему не собирается вакцинироваться от коронавируса.

Актриса, звезда сериала «Универ», бывший депутат Госдумы Мария Кожевникова до сих пор не сделала себе прививку от коронавируса. По ее словам, и в скором будущем делать этого не намерена. Более того, она пообещала стоять в первых рядах среди протестующих, если вдруг вакцинацию сделают обязательной для каждого. 

Как призналась бывший парламентарий, у нее есть уверенность в опасности вакцины: инъекция несёт в себе риски. Причем, Кожевникова конкретно за или против вакцинации не выступает, она лишь ратует за то, чтобы человека насильно не заставляли, чтобы у него было право выбора. И добавила, что обязательно придет митинговать, если такое право на выбор ущемят и обяжут всех поголовно пройти процедуру.

Актриса отметила, что абсолютно здоровый человек сможет перенести вакцинацию без неприятных последствий. Однако, у нее есть масса примеров из жизни, когда после прививки от коронавируса люди сталкивались с проблемами.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Мария Кожевникова объяснила свой отказ от вакцинации против COVID-19

Сегодня, 11:15

Певица Буланова прокомментировала выдвижение своей кандидатуры в ГД РФ

26-06-2021, 19:50

Бывшая жена Гусинского рассказала о совместной жизни с олигархом

15-06-2021, 15:35

«Свиту» Филиппа Киркорова после «шашлычного» скандала засняли на пляже

11-06-2021, 04:40

Телеведущий Андрей Норкин сорвался на сына Олега Табакова из-за его критики российских властей

25-02-2021, 12:20

Бывшая жена Аршавина прячет лицо из-за аутоиммунного заболевания

12-01-2021, 12:40

Раскрыты итоги финала нового сезона шоу «Холостяк» с рэпером Тимати

11-01-2021, 13:15

Ксения Собчак показала синяки на ногах

29-12-2020, 12:15

Актер Збруев считает, что коронавирус страшнее атомной бомбы

27-12-2020, 22:45

Виктория Боня рассказала о зарплатах на проекте «Дом-2»

27-12-2020, 11:30

Валерию раскритиковали за поздравление с католическим Рождеством

25-12-2020, 17:20

Муцениеце нравилась агрессивность Прилучного

22-12-2020, 19:55

Сябитова предрекла кризис в отношениях Авербуха и Арзамасовой

22-12-2020, 15:10

Шнуров отказался прививаться от коронавирусной инфекции

21-12-2020, 12:10

Певица Таисия Повалий живет на 50 тысяч рублей в месяц

18-12-2020, 11:50

Иосиф Пригожин: Меладзе не покажут на новогодних «голубых огоньках»

17-12-2020, 18:35

Виктория Боня считает, что вакцинация от COVID-19 проводится для стерилизации женщин

16-12-2020, 11:25

Десятидневная детокс-диета тучной певицы обеспокоила ее фанатов

15-12-2020, 23:55

Ирина Пингвинова стала «Человеком года» на «Доме-2»

15-12-2020, 13:50

Самыми популярными российскими актерами года названы Антон Батырев и Мария Куликова

14-12-2020, 21:00

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
После заявлений Путина у Крыма усилилась активность НАТО
  • Вчера, 08:05

После заявлений Путина у Крыма усилилась активность НАТО

В Черном море после «Прямой линии» с президентом РФ Владимиром Путиным вновь усилилась активность стран НАТО. Члены военного блока ведут разведку,

Sea Breeze-2021 у Крыма: 40 кораблей НАТО уже похожи на братскую могилу в Черном море
  • 30-06-2021, 16:15

Sea Breeze-2021 у Крыма: 40 кораблей НАТО уже похожи на братскую могилу в Черном море

В Черном море стартовали учения Sea Breeze-2021, крупнейшие за последние десять лет. В них примут участие 40 кораблей, 30 летательных аппаратов,

Врач Ковалев рассказал, сколько провакцинированных от COVID-19 заболели коронавирусом
  • 1-07-2021, 07:40

Врач Ковалев рассказал, сколько провакцинированных от COVID-19 заболели коронавирусом

Эксперт по организации здравоохранения РФ, врач Евгений Ковалев рассказал о том, какой процент людей, привитых от коронавируса, заболевает им, и с

Tysol: Запад из-за действий РФ столкнулся с тремя проблемами в Черном море
  • 30-06-2021, 22:20

Tysol: Запад из-за действий РФ столкнулся с тремя проблемами в Черном море

Политический аналитик из Польши Григорий Кучинский высказал мнение, что выросшая активность России в Черном море превратилась для НАТО, а заодно и

Генетик Киселев рассказал, кому противопоказана вакцинация и чем могут быть опасны прививки
  • 1-07-2021, 22:50

Генетик Киселев рассказал, кому противопоказана вакцинация и чем могут быть опасны прививки

Российский генетик Сергей Киселев объяснил, чем могут быть опасны прививки против коронавируса и кому они противопоказаны. В эфире программы «Шафран»

Эрдоган захотел нового соглашения о мире в Сирии после массовой ликвидации боевиков ВКС РФ
  • 30-06-2021, 15:40

Эрдоган захотел нового соглашения о мире в Сирии после массовой ликвидации боевиков ВКС РФ

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о необходимости заключения нового соглашения о мире в Сирии. Произошло это после того, как российские

Новости партнеров
Новости партнеров
Вирусолог Григорян: Биологическая война против РФ в разгаре, следы ведут в США
  • Вчера, 15:20

Вирусолог Григорян: Биологическая война против РФ в разгаре, следы ведут в США

Вирусолог, международный эксперт по биологической безопасности Григор Григорян в интервью американскому VERELQ предупредил об опасности, которую

РФ вывела весь Черноморский флот из-за военных учений Украины и НАТО
  • Вчера, 17:15

РФ вывела весь Черноморский флот из-за военных учений Украины и НАТО

Представитель главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий сообщил о том, что Россия вывела практически весь свой корабельный

Anti-Bellum: НАТО готовит крупную боевую операцию против РФ в Арктике
  • Вчера, 14:35

Anti-Bellum: НАТО готовит крупную боевую операцию против РФ в Арктике

Американский военный аналитик, основатель организации Stop NATO Рик Розофф на портале Anti-Bellum рассказал, что НАТО готовит крупную боевую операцию

Израильский врач Борис Бриль развеял главные мифы о вакцинации от коронавируса COVID-19
  • Вчера, 16:25

Израильский врач Борис Бриль развеял главные мифы о вакцинации от коронавируса COVID-19

Врач доказательной медицины из Израиля Борис Бриль в прямом эфире Instagram «прошелся» по связанным с вакцинацией мифам, которые распространяются в