Baijiahao: Европа вывозит золото из хранилищ Британии из-за действий России

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Baijiahao: Европа вывозит золото из хранилищ Британии из-за действий России
Экономика

Долларовые неурядицы заставили Европу поволноваться. Как выяснилось, за три года Россия втрое увеличила свой золотой запас и стала частью стран, являющихся крупнейшими держателями золота.

Польша в 2019 году начала тайно вывозить свои золотые запасы из британских хранилищ, но об этом стало известно только сейчас. Как сообщает китайский портал Baijiahao, Варшава репатриировала драгметалл из Британии после действий России по замене доллара США. Как известно, Москва решила защитить себя от проблем, связанных с доминированием американской валюты.


По мнению регуляторов ряда стран, если долларовая система рухнет, то американскую валюту заменит золото. Между тем в мире наблюдается реакция, которую можно назвать золотой лихорадкой. Еще несколько европейски стран решили возвратить свои запасы драгоценных металлов.

Напомним, что недавно глава Минфина Антон Силуанов заявил о решении обнулить долю доллара в средствах ФНБ. От доллара в России планируют избавиться за один месяц. Такое решение обусловлено угрозой санкций.

Сегодня эксперты во всем мире говорят о несовершенстве нынешней финансовой системы, в основе которой лежит доллар США. Из-за политики ФРС США эпоха американской валюты близится к закату, поэтому мир должен найти альтернативу доллару.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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