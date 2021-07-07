Эксперты назвали главные преимущества и побочки дефицитного препарата «КовиВак» от COVID-19

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Эксперты назвали главные преимущества и побочки дефицитного препарата «КовиВак» от COVID-19
Здоровье

Вакцина от коронавируса «КовиВак» была разработана Центром им. Чумакова в Москве. Она содержит в себе убитый коронавирус, который не способен размножаться и заражать организм, но при этом может сформировать устойчивый иммунитет. Эксперты рассказали все преимущества данного препарата. Об этом сообщает «РИА Новости».

В отличие от вакцин «Спутник V» и «ЭпиВакКорона», препарат «КовиВак» сделан на основе цельных частиц вируса, что способствует формированию полноценного ответа антител.

Привиться этой вакциной могут лица от 18 до 60 лет. Перед процедурой у них не должно быть явных болезней и обостренных форм хронических заболеваний. После инъекций специалисты призывают воздержаться от бани и сауны на протяжении трех дней. В этот же период не желательно употреблять алкоголь и заниматься спортом. Кроме того, эксперты советуют временно отказаться от иммуноподавляющих препаратов.

«КовиВак» состоит из двух компонентов, которые вводятся с перерывом в 14 дней. Создатели вакцины утверждают, что антитела формируются уже на 7 дней после прививки, а спустя 42 дня формируется полный иммунный ответ.

«Доклинические испытания на животных доказали, что вакцина «КовиВак» не токсична и безопасна. Эти же результаты подтвердились в исследованиях на людях», - рассказывают эксперты.

Как и у любой другой вакцины, здесь тоже могут быть побочные действия. Чаще всего они длятся до 3-х дней. Это может быть уплотнение на месте инъекции, головная боль или повышение температуры.

Генеральный директор Центра им. Чумакова Айдар Ишмухаметов заявил, что «КовиВак» обеспечивает организм иммунитетом к коронавирусу на 8 месяцев.

Как сообщают СМИ, «КовиВак» уже успел стать дефицитным препаратом из-за большого спроса. Так, 12 июня в Санкт-Петербург завезли 4 тысячи доз вакцины, а уже 24 июня запись на вакцинацию ею была приостановлена до следующих поставок.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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